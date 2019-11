Wiesloch/Walldorf. (rnz) Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember wird eine Regiobuslinie vom Bahnhof Wiesloch/Walldorf zum Bahnhof Sinsheim eingeführt. Jetzt hat das Verkehrsministerium mitgeteilt, dass das Land in diesem Jahr neun Regiobuslinien mit zusammen 13,5 Millionen Euro fördert. Dabei entfallen 8,7 Millionen Euro auf fünf bestehende Regiobuslinien, deren Förderung ausläuft und bei denen eine Anschlussförderung beantragt wurde. Für die vier neuen Regiobuslinien, darunter auch von Wiesloch/Walldorf nach Sinsheim, werden laut der Mitteilung 4,8 Millionen Euro bereitgestellt.

Regiobusse verkehren laut Verkehrsministerium dort, wo es an der Infrastruktur für den Schienenpersonennahverkehr fehlt. Ziel des Landes sei, die abseits liegenden Mittel- und Unterzentren mittels der Regiobusse ans Schienennetz anzubinden und die Lücken im öffentlichen Personennahverkehr zwischen benachbarten Ober- und Mittelzentren zu schließen.

Regiobusse ergänzten den Stundentakt auf der Schiene und unterstützten den Ausbau des Nahverkehrsangebots in der Fläche. Das Förderprogramm des Landes für Regiobuslinien kommt laut dem Verkehrsministerium bei den Kommunen gut an, wie die bereits angekündigten Anträge fürs kommende Jahr zeigen. Verkehrsminister Winfried Hermann rechnet deshalb mit einer weiter steigenden Nachfrage im Jahr 2020. Im Entwurf des Haushaltsplans für den Doppelhaushalt 2020/2021 seien bereits entsprechend höhere Mittel eingeplant.

Aktuell fördert das Land insgesamt 19 Regiobuslinien. Für Minister Hermann deutet dies darauf hin, dass sich die Vorteile und Erfolge dieses Angebots in Baden-Württemberg herumgesprochen haben: „Wir sind auf einem guten Weg. Das Netz der Regiobuslinien im Land verdichtet sich weiter. Damit stellen wir sicher, dass die Menschen auf dem Land an die Zentren angeschlossen sind und die Möglichkeit haben, sich umweltverträglich fortzubewegen.“

Laut einer früheren Mitteilung des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) wird der neue Regiobus (Linie 799) täglich im Stundentakt zwischen 5 Uhr (samstags 6 Uhr, sonntags 7 Uhr) und Mitternacht fahren. Der Bus hält demnach am Bahnhof Wiesloch-Walldorf, in Wiesloch an der Haltestelle Neues Sträßel und am HDM-Haupteingang, in Walldorf am SAP-Campus und an der Drehscheibe. Die Fahrtzeit zwischen Wiesloch-Walldorf und Sinsheim beträgt 30 Minuten. Weitere Halte sind in Dühren, Eschelbach und Eichtersheim. Die Einrichtung weiterer Regiobuslinien von Wiesloch-Walldorf nach Speyer und nach Schwetzingen ist laut VCD für 2022 geplant.