Von Sophia Stoye

Wiesloch. Drei Wochen lang war er wohnungslos, inzwischen hat er einen festen Ausbildungsplatz und lebt seit eineinhalb Jahren in einer Wohnung in Schatthausen: Florian Schnurr ist 21 Jahre alt, als er im Oktober 2016 auf der Straße landet. Bereits vor etwa zwei Jahren hat der heute 25-Jährige im RNZ-Gespräch von seiner Geschichte berichtet – damals hatte er zwar schon einen festen Wohnsitz, begann aber erst, sich wieder neu zu orientieren. Jetzt erzählt er, wie es ihm seither gegangen ist.

Bis September muss er einen Ausbildungsplatz gefunden haben, ansonsten muss er von zu Hause ausziehen: So lautete damals die Vereinbarung Schnurrs mit seinen Eltern. Denn sein Stiefvater war zuvor arbeitslos geworden, das Geld reichte zu Hause nicht mehr für den 25-Jährigen und seine vier Halbgeschwister aus. Schnurr lebte damals mit seiner Familie im Ortenaukreis, "aber aus meinem Freundeskreis gab es nur einen, der mich aufnehmen konnte, und der wohnte in Leimen", berichtet er. Nachdem er vier Wochen in der Wohnung dieses Freundes verbracht hatte, meldete sich der Vermieter und verlangte Schnurrs Auszug. "Dann wurde ich obdachlos", schildert der 25-Jährige, der drei Wochen lang auf den Straßen Heidelbergs schlief.

"Die ersten zwei, drei Nächte dachte ich, es geht noch, aber dann war ich wirklich k.o.", sagt er weiter. Denn Schnurr sei in dieser Zeit nur von Amt zu Amt geschickt worden – weil er nicht aus Heidelberg kam, habe sich niemand zuständig gefühlt. Außerdem schlief er nie mehr als zwei Stunden am Stück und auch die Kälte und Angst, überfallen zu werden, setzten ihm zu. Nach drei Wochen erfuhr er schließlich von einem anderen Wohnungslosen vom Wichernheim in Heidelberg. Dort schlief er vorübergehend in ständigem Wechsel mit Obdachlosenheimen in Bensheim und Darmstadt, bis er nach drei Monaten zunächst im Wichernheim und dann in einer privaten Wohngemeinschaft (WG) in Dielheim einen festen Schlafplatz bekam.

"Das war aber eher eine Auffang-WG, die Bewohner sind durchschnittlich nie länger als drei Monate geblieben", erklärt Schnurr. Das habe ihn gestört, "ich wollte nur meine Ruhe haben und nicht ständig neue Leute kennenlernen, das war mir zu stressig". Insgesamt acht Monate blieb der 25-Jährige in Dielheim. In der Zeit wurde ihm das Berufsinformationszentrum (Biz) in Heidelberg als Anlaufstelle genannt – denn Schnurr war noch immer auf Jobsuche. Im Frühjahr 2018 sei er dann zu einer öffentlichen Veranstaltung ins Biz gegangen, "da habe ich mich dann in ein Berufsbildungsprogramm eingeschrieben", berichtet er. Dadurch habe er die Möglichkeit bekommen, neun Monate lang in verschiedene Berufsfelder zu schnuppern, Praktika zu machen und zu schauen, was am besten zu ihm passt.

Eigentlich hätte Florian Schnurr gerne etwas im Bereich Labortechnik gemacht, "aber dafür hat mein Realschulabschluss nicht gereicht", erklärt er. Viele Arbeitgeber hätten mindestens die Fachhochschulreife verlangt – und die verpasste Schnurr mit einer Note von 4,1 knapp. Dennoch fand der 25-Jährige über das Programm des Biz einen Beruf, der ihm Spaß macht: Seit September 2020 macht er nämlich im Beruflichen Trainingszentrum (BTZ) in Wiesloch eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker. "Dort fühle ich mich richtig wohl", erzählt Schnurr und ergänzt: "Ich werde individuell gefördert – so, dass ich in meinem Tempo arbeiten kann." Noch drei Jahre, dann hat Schnurr seine Ausbildung im BTZ abgeschlossen. "Ich hoffe, dass ich danach schnell bei einem Betrieb übernommen werde", so der 25-Jährige.

"Die drei Wochen im Oktober 2016 haben mich geistig um 30 Jahre altern lassen", sagt Schnurr rückblickend halb ironisch, halb ernst. "Ich habe auf der Straße Dinge gelernt, die ich heute noch nicht gelernt hätte, wenn ich weiter zu Hause geblieben wäre." So habe er zum Beispiel zuvor nicht mit Geld umgehen können. Jetzt – nachdem er in seiner Zeit als Wohnungsloser nicht einmal Geld zum Essen hatte – hat sich das geändert.