Wiesloch. (stoy) Inzwischen macht sinnloser Vandalismus auch vor Einsatzfahrzeugen des Deutschen Roten Kreuzes Wiesloch nicht halt: In den vergangenen Tagen kam es zur willentlichen Zerstörung eines Außenspiegels an einem Mannschaftstransportwagen der ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Der Schaden beträgt zwischen 300 und 500 Euro. "Es kann mal passieren, dass man mit dem Auto an einem anderen Außenspiegel hängen bleibt, das war hier aber ganz klar nicht der Fall", berichtete der Ortsvereinsarzt Mario Strammiello.

Das Fahrzeug war im Außenbereich der Rettungswache abgestellt. Um dort hin zu gelangen, musste erst einmal das Gelände betreten werden. "Wer einen Spiegel so kaputt macht, muss das ganz klar wollen, das war kein Zufall. Wir haben den Vorfall zur Anzeige gebracht, aber das Gelände ist nicht videoüberwacht, deswegen hat die Polizei wenig Hoffnung", so Strammiello weiter.

In Wiesloch kam ein solcher Vorfall zum ersten Mal vor, anders sieht das in den umliegenden Gemeinden wie Sandhausen aus.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zeigten sich über ein solches Verhalten fassungslos. Insbesondere weil die Instandsetzung und Unterhaltung dieses Fahrzeuges ausschließlich aus Mitteln des Ortsvereines finanziert wird, die von den Helfern in ehrenamtlicher Tätigkeit erwirtschaftet wird.