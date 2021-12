Die Heidelberger Straße gehört zu den Durchfahrtstrecken, auf denen Wiesloch Tempo 30 anordnen will. Damit soll die Lärmbelastung dort sinken. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Bald durchgängig Tempo 30 auf den wichtigsten Durchgangsstraßen in Wiesloch? Dies sieht zumindest die Weiterentwicklung des Lärmaktionsplans vor, der im Gemeinderat präsentiert und einstimmig verabschiedet wurde.

Reduziert auf maximal 30 Stundenkilometer könnte der Verkehr somit auf der Heidelberger Straße ab Einmündung Gerbersruhstraße – in beide Richtungen – werden, auf der gesamten Schwetzinger Straße (dort gilt Tempo 30 derzeit nur von 22 bis 6 Uhr) sowie auf der Alten Heerstraße. Noch stehen zwar die entsprechenden Genehmigungen seitens der zuständigen Stellen, unter anderem der Straßenverkehrsbehörde, aus, dies könnte jedoch nach Angaben der Verwaltung in etwa drei Monaten geschehen.

Das jetzt verabschiedete Konzept basiert auf einer Richtlinie des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2002, das einige Jahre später auch als nationales Recht in Deutschland Anwendung fand. Ziel ist es, "schädliche Auswirkungen durch Umgebungslärm" soweit wie möglich zu vermeiden. Zuständig sind die jeweiligen Städte und Gemeinden, die nach den Gegebenheiten vor Ort notwendige Maßnahmen einleiten können. In der Sitzung wurde nun vom beauftragten Büro Köhler & Leutwein die Weiterentwicklung des Lärmaktionsplans vorgestellt mit eben dem Vorschlag, auf bestimmten Straßen den Verkehr zu verlangsamen und so leiser zu machen..

Gerhard Veits (Grüne) begrüßte die jetzt beschlossene Aktion. Allerdings gehe es nicht nur darum, Lärm zu vermeiden, sondern auch den Verkehr an sich. "Wir müssen mehr auf das Fahrrad und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs setzen", forderte er. Auch Fritz Zeier (Freie Wähler) äußerte sich positiv zur vorgelegten Planung, Thorsten Krings (FDP) mahnte an, nach der Einführung der Temporeduzierung auch die entsprechenden Kontrollen durchzuführen.

Nicht ganz zufrieden zeigte sich Norbert Heneka (Altwieslocher Liste). "Ich vermisse weitergehende Aktivitäten speziell in Altwiesloch." Dort sei zwar auf den Durchgangsstraßen bereits die Geschwindigkeit reduziert worden, wegen des hohen Verkehrsaufkommens reiche dies jedoch nicht aus.

Basis für die jetzt beschlossene Fortschreibung ist der sechs Jahre alte Lärmaktionsplan für Wiesloch. "Wir haben die damals entwickelte Kartierung als Grundlage für die jetzt getroffene Empfehlung genommen und diese wegen der veränderten Grenzwerte angeglichen", informierte Harald Schneider vom Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht. Außerdem habe man sich an den aktuellen rechtlichen Vorgaben orientiert.

Im vorgelegten Vorschlag wurden für das Gebiet Wiesloch die Fassadenpegel auf Grundlage der Kartierungen aus 2014 dargestellt und die geänderten Werte für den Tag- und Nachtzeitraum berücksichtigt. "Zwischenzeitlich ist es möglich bei Werten zwischen 65 und 70 Dezibel am Tag (von 6 bis 22 Uhr) und nachts (55 bis 60 Dezibel von 22 bis 6 Uhr) einen vordringlichen Bedarf zur Lärmminderung anzunehmen und deshalb verkehrsrechtliche Maßnahmen im Lärmaktionsplan vorzusehen", so Schneider.

Für die weiteren Schritte in den kommenden Monaten ist eine Bürgerbeteiligung zwingend vorgeschrieben, selbst in der Sitzung bestand – ausnahmsweise – Rederecht für Besucher. Dies wurde jedoch nur von einer Person genutzt und zwar mit der Frage, ab wann mit der Umsetzung zu rechnen sei. Von Verwaltungsseite, dies versprach Schneider, werde man alsbald ein Konzept für diese Bürgerbeteiligung entwickeln.