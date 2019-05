Wiesloch. (pol/mare) In Wiesloch hat es jemand auf Parkscheinautomaten abgesehen. Denn gleich sieben Automaten wurden zwischen dem 18. und 23. April beschädigt, wie die Polizei jetzt mitteilt.

Betroffen sind Automaten in der Innenstadt: in der Ringstraße, in Höhe der Volkshochschule, in der Bergstraße am Bolzplatz, an der Schlossapotheke, in der Hesselgasse auf dem Parkdeck, am Ärztehaus, in der Blumenstraße und in der Schlossstraße.

Der Täter hat offenbar eine lackähnliche Flüssigkeit in den Münzeinwurf gegossen, der die Elektronik verklebte und somit zerstörte. Der Sachschaden ist immens und wird auf über 25.000. Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, in Verbindung zu setzen.