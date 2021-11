Wiesloch. (hds) Die neue Satzung für die Aufwandsentschädigungen für die Freiwilligen Feuerwehren in Wiesloch wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einstimmig verabschiedet. Bereits in den Vorberatungen im Ausschuss (die RNZ berichtete) war die Notwendigkeit einer solchen Anpassung nach nunmehr elf Jahren von fast allen Ratsmitgliedern begrüßt worden. Lediglich Klaus Bouchetob (Grüne) hatte in die Diskussion einfließen lassen, dass ihm die nunmehr verabschiedeten 50.000 Euro an zusätzlichen Kosten zu hoch erscheine und man das Geld doch lieber in den Klimaschutz stecken solle. In der Folge meldete sich auch der Grünen-Fraktionsvorsitzende Gerhard Veits zu Wort. Demnach handelte es sich bei dem Wort-Beitrag von Bouchetob um eine persönliche Meinung, und nicht um eine Sichtweise der Grünen-Fraktion. Die Mehrheit seiner Fraktion sehe die Erhöhung der Ehrenamtspauschale für absolut gerechtfertigt an. Wie angekündigt, votierten die Grünen bei der finalen Abstimmung dafür.

Gabriele Lachenauer (Grüne) sprach sich für die Erhöhung aus und dies gleichzeitig für ihre Fraktion. "Allen Mitgliedern der Feuerwehren gilt unser Dank und Anerkennung". Oberbürgermeister Dirk Elkemann bewertete das Votum als "starkes Zeichen" für die Freiwilligen Wehren.

Gibt es mehr Geld für die Feuerwehr?

Wiesloch. Der Gemeinderat soll am heutigen Mittwochabend im Palatin (Beginn: 17.30 Uhr) über die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiesloch entscheiden: Die Feuerwehrleute sollen mehr Geld bekommen. Bereits im Ausschuss für Technik und Umwelt war die Neufassung der entsprechenden Satzung diskutiert worden.

Nun geht es darum, die jeweiligen Beträge, die vor über zehn Jahren letztmals angehoben worden waren, anzupassen. Oberbürgermeister Dirk Elkemann hatte betont, es gehe dabei nicht um ein "mehr Verdienen", vielmehr wolle man die unverzichtbare Arbeit der Feuerwehren würdigen. "Es geht in erster Linie um Wertschätzung", betonte er.

Derzeit sind bei den Wehren in der Kernstadt und den Stadtteilen insgesamt 191 Frauen und Männer in den Einsatzabteilungen aktiv, hinzukommen 101 Mitglieder bei den Jugendfeuerwehren sowie 30 Personen in der Alters- und Ehrenabteilung. Die heute zu beschließende Satzungsänderung ist, so Marco Friz von der Wieslocher Feuerwehr, in vielen Fällen vereinfacht worden. "Und dies massiv", so Friz. In der aktuellen Fassung, die von der neuen ab 1. Januar 2022 abgelöst werden soll, wurden die Entschädigungen kompliziert nach der tatsächlich verbrachten Zeit am Einsatzort selbst berechnet. Dies ging, je nach Dauer, von 7,50 bis hin zu fast 20 Euro die Stunde.

"Jetzt wird es pauschal 8,50 Euro in der Stunde geben", informierte Friz. Wirft man einen Blick in die bisherige Satzung, fällt auf, dass damit tatsächlich keinesfalls eine Erhöhung vorgesehen ist – eher im Gegenteil, weil ja die Staffelung je nach zeitlichem Aufwand mit der Pauschale wegfällt. Eine zusätzliche Entschädigung gibt es allerdings für einen definierten Personenkreis wie beispielsweise Standort- und Abteilungskommandanten. "Der Betrag, höchsten 1440 Euro pro Jahr, wird nicht zusätzlich gewährt, sondern ersetzt die bis jetzt noch geltende Satzung. Dort sind Beträge von bis zu 500 Euro pro Jahr aufgelistet", berichtete Friz auf RNZ-Anfrage.

Die Diskussion im Ausschuss hatte speziell in den sozialen Medien zu Reaktionen geführt, vor allem wegen der Meinung von Klaus Bouchetob (Grüne). Dieser hatte Bedenken wegen der zusätzlichen Finanzmittel (50.000 Euro pro Jahr) geäußert, die Wiesloch aufbringen müsste. Argumente, von anderen Ratsmitgliedern vorgetragen, es könnte bei einer Ablehnung der Satzung zu einer Demotivation der Wehrleute kommen und gar die wesentlich teurere Variante einer Berufsfeuerwehr drohen, hatte auch die Frage aufgeworfen, ob im Notfall eine "Pflichtfeuerwehr" eingerichtet werden müsste.

Eine reine Pflichtfeuerwehr kann von einer Kommune nur dann einberufen werden, wenn die vorhandene freiwillige Einrichtung die Aufgaben mangels Personal nicht mehr erfüllen kann. Im gesamten Bundesgebiet gibt es davon weniger als ein Dutzend. "Verpflichtet" werden können Personen im Alter zwischen 18 und 63 Jahren, bestimmte Berufsgruppen sind jedoch ausgeschlossen.

Dies "droht" indes in Wiesloch – derzeit – nicht, dank der vielen Aktiven. Vor allem die gute Nachwuchsarbeit scheint Garant dafür zu sein, dass sich die Bürgerinnen und Bürger weiterhin bei unterschiedlichen Notlagen sicher fühlen können.

Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren müssen von ihren Arbeitgebern für die Einsätze freigestellt werden: Falls es überhaupt möglich gemacht wird, kommt es nicht selten vor, dass die Einsatzkräfte beispielsweise aus einer Fortbildungsveranstaltung im Unternehmen herausbeordert werden, um ein Feuer zu löschen oder zu einem Unfall auf der Autobahn zu fahren. Der Vergleich zu anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten ist insofern schwierig, da es bei Mitgliedern der Wehren oftmals auch darum geht, sich physischen oder psychischen Gefahren auszusetzen. Auch dies war in der Ausschusssitzung angesprochen worden. Hinzu kommt das breite Aufgabenspektrum, das bewältigt werden muss. So müssen die Einsatzkräfte beispielsweise bei Hochwasser ausrücken, Unfallstellen sichern, Aufräumarbeiten erledigen, Erste Hilfe leisten – und natürlich löschen.