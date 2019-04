Wiesloch. (hds) Das Areal der Gerbersruhschule wird nach dem Umzug im kommenden Jahr in die derzeit entstehende, neue Gemeinschaftsschule wohl verkauft werden. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung, die jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Kultur, Sport und Soziales von der Verwaltung präsentiert wurde. Damit sind mögliche Nachnutzungen der alten Gerbersruhschule, etwa für das Jugendzentrum oder die Musikschule, wohl vom Tisch. Allerdings muss der Gemeinderat darüber noch endgültig entscheiden. Dies soll am kommenden Mittwoch geschehen.

Ebenfalls abgeraten hat die Arbeitsgruppe der Stadt von einem Umzug der Albert-Schweitzer-Schule und der Volkshochschule Südliche Bergstraße, auch wenn eine solche Lösung nach den Worten von Anja Dahner vom Bereich Hoch- und Tiefbau "theoretisch denkbar" wäre. Die schlechte Barrierefreiheit und die hohen Investitionen stünden dem jedoch entgegen. Bei einer Nutzung der alten Gerbersruhschule für Jugendzentrum und Musikschule müssten etwas mehr als sieben Millionen Euro aufgewendet werden, für die Alternative VHS und Albert-Schweitzer-Schule sogar 7,55 Millionen Euro.

"Wir müssen derzeit davon ausgehen, dass mit einer Veräußerung der Musikschule und des Jugendzentrums, beide Gebäude sind im städtischen Besitz, eine Refinanzierung für die erforderlichen Umbau- und Erweiterungsarbeiten an der Gerbersruhschule nicht annähernd finanziert werden könnten", gab Dahner zu bedenken. Im Vorfeld hatte man den Raumbedarf der Einrichtungen, die vielleicht hätten einziehen können, abgefragt. Wie Dahner ausführte, steht das Hauptgebäude der Gerbersruhschule an der Gerbersruhstraße unter Denkmalschutz, der Anbau in der Blumenstraße befinde sich in einem "stark sanierungsbedürftigen Zustand" und müsse abgebrochen werden.

Auch der Aspekt der Sporthallennutzung wurde in die Überlegungen mit einbezogen. Die vorhandene Sport- und Gymnastikhalle an der Gerbersruhschule müsse weiterhin nutzbar sein, allerdings bestehe nach dem Umzug im kommenden Jahr das Problem der Entfernung. Denn es würde schwierig werden, die jetzige Turnhalle mittel- oder gar langfristig in das Stundenplan-Konzept mit einzubinden. Der Nachteil bestehe in erster Linie im Zeitverlust, der bei einer solchen Nutzung entstehen würde, müsse doch der Weg hin zur Halle und zurück ins Schulzentrum eingeplant werden.

Aus städtebaulicher Sicht wäre laut Harald Schneider vom Fachbereich Bauen, Technik und Umwelt mit der Veräußerung des Gerbersruhschulen-Areals eine Chance gegeben, das insgesamt knapp 4500 Quadratmeter umfassende Grundstück in einer "hochattraktiven Lage" mit einer Bebauung neu zu gestalten. "Wir stellen uns an dieser Stelle eine Mischung aus Wohnen, nicht störendem Gewerbe - also Praxen und Büros - sowie kulturelle und sportliche Anlagen vor", erklärte Schneider. Gebaut werden könnte in einer Höhe von bis zu drei Geschossen, jedoch nicht höher als der denkmalgeschützte Bereich. "Wir könnten zudem darauf bestehen, dass unser Baulandmanagement zur Anwendung kommt. Dabei legen wir insbesondere Wert auf sozialem Wohnungsbau." Man könne mit einem künftigen Investor auch aushandeln, abschnittsweise vorzugehen, damit die derzeitige Sporthalle noch einige Zeit genutzt werden könnte.

Aus der Bürgerbeteiligung beim Städtebaulichen Entwicklungsprojekt "Insek" habe man die Rückmeldung erhalten, "mehr innerstädtische Entwicklung, aber immer mit attraktiven Grünflächen" in die Überlegungen mit einzubeziehen. Angestrebt werde eine nutzungsgemischte, lebendige Stadt. Die Lage der derzeitigen Gerbersruhschule ist aus Sicht von Schneider dafür ideal, vor allem wegen der Nähe zur Innenstadt sowie zu Gerbersruhpark und Dämmelwald.

Die Chancen, einen Investor zu finden, sind nach Worten der Wirtschaftsförderin Cornelia Schneider gut. Man habe bereits Kaufinteressenten und Projektentwickler angesprochen und dabei ein großes Interesse festgestellt. Bei einer reinen Wohnnutzung ließen sich voraussichtlich die höchsten Verkaufserlöse erzielen. "Wir haben bisher jedoch noch keine konkreten Angebote vorliegen, aber es wurden bereits Ideen vorgetragen." Wie Schneider informierte, wurde eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe von Interessenten angedacht. "Wir streben hier einen Wettbewerb an. Dies erscheint uns die sinnvollste Vorgehensweise, zumal wir dann auch in den Vorgaben auf unsere Schwerpunkte und Ideen Wert legen könnten", fügte OB Dirk Elkemann hinzu.

In der Sitzung des Gemeinderats am kommenden Mittwoch, 10. April, um 17.30 Uhr im Rathaus, wird endgültig über das weitere Vorgehen entschieden. Die Verwaltung schlägt vor, von einer Nachnutzung des Geländes durch die Stadt abzusehen und eine Veräußerung mit einer "abschnittsweisen Entwicklung" vorzubereiten.