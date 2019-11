Von Armin Rößler

Wiesloch. „Wir sind so langsam erwachsen“, schmunzelt Stefan Breuer. Deshalb haben die Busters ihr mittlerweile 18. Album auch ganz bewusst nach sich selbst benannt: „The Busters“ ist ab sofort auf CD und LP sowie bei den einschlägigen Streaming-Diensten und Download-Portalen erhältlich. Das im internationalen Radiomuseum in Bad Laasphe und im Mannheimer Rosengarten gedrehte Video zur ersten Single „Melodies“ gibt's hier:

Die Fans erwartet mit den 15 neuen Songs eine bunte Mischung: Zu Ska und Rocksteady gesellen sich auch mal punkige Gitarren oder Dancehall-Einlagen, unter die gewohnten Gute-Laune-Themen mischen sich ernsthaftere Töne. Gegen Rechtsradikalismus und Rassismus haben sich die Busters schon oft ausgesprochen, dazu bekommen dieses Mal auch religiöse Fanatiker jeglicher Couleur ihr Fett weg („World Gone Mad“) und die Fridays-for-Future-Bewegung wird angerissen („Keep the Promise“). „Es mussten einfach ein paar Sachen raus“, sagt Schlagzeuger Breuer dazu.

Dass die Scheibe der seit 1987 aktiven Wieslocher Ska-Band frisch und unverbraucht, abwechslungsreich und unterhaltsam klingt, hängt auch mit den Neuzugängen im Songwriter-Team zusammen: Neben den Busters-Urgesteinen Rob Solomon (Posaune, seit 1989 in der Band) und Stefan Breuer (1991) steuerten auch die Sänger Richie Alexander (2013 fest zur Band gestoßen) und Joe Ibrahim (2017) mehrere Stücke bei.

Vier der Songs wurden zudem schon auf der „Maldita Dieta“-Tour Ende 2018 und Anfang 2019 live erprobt: „Die Reaktionen waren total gut“, erinnert sich Breuer, sagt aber auch: „Wir hatten schon vorher ein gutes Gefühl, sonst hätten wir sie nicht in den Set aufgenommen.“ Die Aufnahmen fanden wie gehabt im Rauenberger Trick Studio statt, Keyboarder Stephan Keller fungierte als Produzent.

Auch personell hat es wieder einmal einen Wechsel gegeben: Fabian Michel („Cool Breeze“), erst zum 2017er Album „Straight Ahead“ eingestiegen, musste wegen seines zu vollen Terminkalenders inzwischen wieder passen. Er wurde vor einem guten Jahr durch Deniz Alatas ersetzt, Gitarrist der Darmstädter Reggae-Band „Ease up Ltd.“. Neben den schon genannten Musikern und Sängern sind außerdem Rolf Breyer (Bass), Jesse Günther (Percussion), Markus Schramhauser (Keyboard), Mathias Demmer (Saxofon) und Hardy Appich (Trompete) zu hören.

Die anstehende „One for All“-Tour soll die Busters nach dem Motto „Das sind wir“ präsentieren: „Ziel ist, das neue Album auf die Bühne zu bringen, das wird eine ziemliche Herausforderung“, sagt Stefan Breuer. Daneben wird es natürlich auch viele Klassiker aus der langen Bandgeschichte zu hören geben. Tour-Auftakt ist am 27. Dezember in Frankfurt („Das Bett“), in der Region ist die Truppe am 3. Januar im Karlsruher Substage und am 7. Februar im Heidelberger Karlstorbahnhof zu erleben.