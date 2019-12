Wiesloch-Frauenweiler. (hds) Weihnachtlich dekoriert präsentierte sich die Mehrzweckhalle in Frauenweiler, stand doch die dritte „Weihnachtsgala“ des Stadtteilvereins an – und das gleich mit zwei Veranstaltungen. Nach dem Auftakt mit Claudia Hirschfeld an der Orgel und Trompeter Walter Scholz gastierte am zweiten Abend der Heidelberger „HardChor“, ein Ensemble, das vor 30 Jahren entstand, in der Halle. Mit Gründer Bernhard Bentgens am Dirigentenpult bot der Chor eine Mischung aus Fröhlichkeit und ironischer Gesellschaftskritik, verpackt in bekannte Songs.

Das eher verwirrende Motto des neuen Programms, „Männerschicksale X – Singen ist auch keine Lösung“, sollte sich im Verlauf der komödiantenhaften Darbietungen schnell auflösen, wurden doch die Schicksale und kleinen Wehwehchen des starken Geschlechts auf die Schippe genommen. „Ich habe meinen Männern schon vorher gesagt, dass es in Frauenweiler auch Männer gibt, und das bestätigt der Blick in den Saal“, so Bentgens in seiner Begrüßung mit Blick auf den Titel. Dann ging es aber schnell und begeisternd zum Gesang über. Zuvor hatte Bentgens das zahlreich erschienene Publikum in Problemeinheiten eingeteilt – und zwar nach „Suchtgruppen“.

So saßen aus Bentgens’ Perspektive die Nikotin- und Spielabhängigen eher am Rand, die mit „schwindender Sehkraft“ im hinteren Bereich der Halle und auch alle mit Trennungsproblemen wurden von ihm flugs erkannt. Das Problem der Männergrippe wurde anschaulich besungen, Ernährungsverhalten bis zum Bekenntnis veganer Nahrungszufuhr thematisiert und ein Tanzkurs mit eher an rhythmische Sportgymnastik erinnernden Bewegungen musikalisch umgesetzt. All das eingebettet in Ohrwürmer unter anderem von den Beatles („Penny Lane“) oder Queen („Don’t stop me now“). Die Müdigkeit wurde als Feind der Zärtlichkeit intoniert, begleitet von weiteren humorvollen Einlagen.

Zum Auftakt der zweitägigen Weihnachtsgala in Frauenweiler waren Claudia Hirschfeld an der Orgel und Trompeter Walter Scholz zu Gast. Foto: Pfeifer

Bentgens versuchte stets, das Publikum mit einzubinden, und dies mit Erfolg, als es beispielsweise um das Erinnerungsvermögen der Besucher an bestimmte Lieder ging. Selbstironie des Chors schwang immer erkennbar mit. Die Geschichte des „HardChors“ begann vor drei Jahrzehnten, als vier Studenten bei Bentgens vorstellig wurden, um Gesangsunterricht zu nehmen. „Lasst uns doch gleich mal auftreten“, so der Vorschlag des Allrounders Bentgens und rasch entstand ein Chor, der heute rund 20 Mitglieder umfasst. 15 davon traten in Frauenweiler auf. Das äußerliche Markenzeichen: schwarze, nach eigenem Bekunden „schlecht sitzende Anzüge“, dafür wurden die modischen Verfehlungen durch beschwingtes Auftreten mehr als kompensiert.

Maulende Rentner bekamen ihr Fett weg, Hausschweine wurden besungen, „Die Gedanken sind frei“ angestimmt und auch die Vogelwelt mit ins Repertoire übernommen. Kurzweil lautete die Ansage und am Ende konnten die Besucher das nur bestätigen. Hinzu kam eine perfekte Darbietung, kein Wunder, denn aus dem Chor heraus haben sich in den zurückliegenden Jahren weitere, kleinere Formationen gegründet, die eigenständig auf Achse sind.

Tags zuvor blieb es Claudia Hirschfeld vorbehalten, gemeinsam mit dem Trompeter Walter Scholz die Weihnachtsgala zu eröffnen. Scholz gab seine „Sehnsuchtsmelodie“ zum Besten und brachte gleich zu Konzertbeginn das Big-Band-Feeling des Glenn-Miller-Orchesters nach Frauenweiler. Das musikalische Programm der Künstler war breit gefächert und nahm die Zuhörer mit zum Weißen Rössel am Wolfgangsee, zu den Piraten in der Karibik und in die Schlagerwelt der 70er Jahre. Claudia Hirschfeld begleitete den Trompeter nicht nur, sondern setzte an ihrer Orgel zusätzliche Akzente.

Im Gegensatz zum Auftritt des „HardChors“ am nächsten Tag hielt sich jedoch die Besucherzahl leider in überschaubaren Grenzen, sodass man fast von einem Auftritt in Wohnzimmeratmosphäre sprechen konnte. Vielleicht der Tatsache geschuldet, dass Claudia Hirschfeld bereits zum vierten Mal in Frauenweiler auftrat, dies jedoch mit gleichbleibender, hoher Qualität.