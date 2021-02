Von Timo Teufert

Wiesloch. Normalerweise würde die Kundschaft des Florapark Wagner in Wiesloch im Moment eine üppige Blütenpracht erwarten: Primeln und Frühblüher würden sich viele Kundinnen und Kunden mit nach Hause nehmen, um etwas Farbe in die triste Jahreszeit zu bringen. Doch die meisten Verkaufstische auf der fast 10.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche stehen leer. Nur ein paar wenige Blumen haben die Geschäftsführer Susanne Dürr und Alexander Wagner für "Click & Collect" geordert. Seit Mitte Dezember befindet sich das Gartencenter coronabedingt im Lockdown – mit enormen Auswirkungen auf das Unternehmen und die Lieferanten.

"Wir haben seit Dezember 95 Prozent weniger Umsatz", berichtet Alexander Wagner. Seither habe man 660.000 Euro verloren, sollte der Lockdown bis zum 8. März gehen, fehlt sogar eine Million Euro an Umsatz. "Hinzu kommen noch Waren, die wir kompostieren mussten, im Wert von 50.000 bis 60.000 Euro."Und die Umsätze seien nicht wieder aufzuholen, weil Artikel wie Frühblüher später nicht mehr zu verkaufen seien. Seine Bestellungen hat Wagner deshalb auf ein Minimum reduziert, nur alle drei Wochen werden kleine Mengen geordert. Schließlich müssen Blühpflanzen innerhalb von 14 Tagen verkauft werden.

Aber auch in anderen Bereichen gibt es Probleme: Rund 20.000 Samentütchen verkauft der Florapark in normalen Jahren. "Ein Großteil dieser Saaten wird im ersten Quartal ausgesät", weiß der Inhaber. Er schätzt, dass daraus rund 100.000 Pflanzen gezogen werden, die dann in den Gärten selbst angebaut werden. "Diese Menge ist nicht zu unterschätzen", meint Wagner. Hinzu kommen noch Saatkartoffeln und Steckzwiebeln, die sonst um diese Jahreszeit im Angebot wären.

Sämereien, die im Florapark eine ganze Abteilung füllen, hätten bei den Hobbygärtnern im Moment Hochkonjunktur. Fotos: Helmut Pfeifer

Den Verkauf übernehmen nun andere Geschäfte wie Drogerien und Supermärkte, was Wagner und Dürr extrem ärgert: "Es ist doch nicht einzusehen, dass die Politiker die Augen davor verschließen, dass sich der Lebensmitteleinzelhandel die Taschen auf Kosten des Fachhandels vollmacht." Die Politik müsse hier regelnd eingreifen, mahnen die beiden Geschäftsführer auch in Hinblick auf den Valentinstag: Die großen Discounter werben derzeit mit dem Verkauf von Blumensträußen. "Für uns war das sonst das Umsatzhighlight im Februar. Doch durch das Bestellen und Abholen haben wir im Moment nur zehn Prozent des normalen Umsatzes", so Wagner.

Er fürchtet auch, dass den Lockdown nicht alle Lieferanten überstehen könnten: "Die Primeln, die wir jetzt verkaufen würden, sind schon im August in die Töpfe gekommen", so Wagner. Nun müsse der Zulieferer, meist kleine Gärtnereien aus einem Umkreis von 60 Kilometern, entscheiden, ob er die Blumen noch stehen lasse oder entsorge, um Platz für neue Kulturen zu machen. "Wenn der Lockdown über den 7. März hinausgeht, müssen die Lieferanten Ware vernichten. Es kommt zur Verknappung und ich fürchte auch zu Geschäftsaufgaben", sagt der Geschäftsführer.

Wagner und Dürr wünschen sich von der Politik, dass Einzelhändler schnell wieder öffnen dürfen: "Es ist doch besser, die Geschäfte offen zu halten und den Zugang zu begrenzen." Zumal Gärtnereien im ersten Lockdown öffnen durften, nun aber seit Mitte Dezember geschlossen haben müssen. Und "Click & Collect" macht beim Florapark nur einen geringen Anteil aus: "Wir leben ja sonst von der Inspiration, die die Menschen in unserem Laden bekommen", sagt Dürr. Zumal auch alternative Absatzwege, zum Beispiel über einen Onlineshop, schwierig sind: "Pflanzen sind im Versand schwer zu handeln", so Wagner.

Von den 60 Mitarbeitern sind zwei Drittel in Kurzarbeit. "Ich habe am Freitag viele von ihnen angerufen und ihnen gesagt, dass wir leider immer noch nicht wissen, wie es weitergeht. Das sind keine angenehmen Gespräche", sagt Dürr. Ihr Bruder hält das Handeln der Landesregierung für zu zögerlich. "Andere Bundesländer sind da weiter." In Hessen dürfen Blumengeschäfte und Gartencenter öffnen, ebenso in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. "Bei viel höheren Inzidenz-Werten", ärgert sich Wagner.

Er brauche einen Planungshorizont, stattdessen werde in der Politik nur von Woche zu Woche entschieden. "Ich will auch keine Hilfen vom Staat, ich bin Unternehmer und will meinen Laden wieder aufmachen." Aus seiner Sicht ist die Bezeichnung irreführend, schließlich handele es sich "um eine Ausfallentschädigung, weil der Staat meinen Laden geschlossen hat".