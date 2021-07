Wiesloch. (jubu) Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am späten Samstagnachmittag in Wiesloch. Grund des Einsatzes war ein Brand in einem Neubau gegen 17.10 Uhr in der Straße "Zwischen den Wegen". Die Ursache für den Brand ist bislang nicht geklärt.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 75 Kräften aus den Abteilungen Wiesloch, Walldorf und Rauenberg vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Samstag, 17. Juli 2021, 18.30 Uhr