Wiesloch. (pol/mare) Hat eine Gruppe Jugendlicher am ersten Weihnachtsfeiertag in der Pestalozzi-Schule randaliert? Oder wollten die jungen Leute einbrechen? Diese Frage beschäftigt die Polizei.

Die Gruppe war demnach gegen 18 Uhr am Werk. Sie traten gegen die Glasscheibe der Eingangstür am Anbau. Dabei beobachtete sie ein Passant, der sofort die Polizei verständigte. Die Suche nach der Gruppe in der Umgebung verlief aber ohne Erfolg.

Die Scheibe des Anbaus war gesprungen, die Sicherheitsfolie war zuvor entfernt worden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Diese können sich melden unter der Telefonnummer 06222/5709-0.