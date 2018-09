Wiesloch. (hds) Am Ende wurde gemeinsam das Badnerlied angestimmt, zuvor fleißig geschunkelt und mehr als zwei Stunden lang in fröhlicher Runde gefeiert. Beim Seniorennachmittag im Festzelt auf dem Winzerfest war es proppenvoll.

Mehr als 500 Besucher waren gekommen und trotz der kleinen Probleme zu Beginn - viele reservierte Plätze waren bereits belegt - tat dies der Stimmung am Ende keinen Abbruch. Lediglich die langen Wartezeiten auf Speisen und Getränke sorgten für Unmut. "Und wir hatten eigens eine zusätzliche Servicekraft eingesetzt, aber mit diesem Ansturm konnten wir nicht rechnen", meinte Festzeltwirt Tilman Werner. Im Vorjahr waren wegen der Hitze deutlich weniger Senioren gekommen. Diesmal bewegten sich die Temperaturen im angenehmen Bereich, dennoch waren die Seitenwände im Zelt hochgeklappt, um eine frische Brise zu ermöglichen.

Die Wieslocher Frauen als "Golden Girls" und die Tanzmädchen der KG Blau-Weiss begeisterten die Senioren, die das Festzelt beim Winzerfest bis auf den letzten Platz füllten. Foto: Pfeifer

OB Dirk Elkemann hatte gleich zu Beginn die Rolle des Moderators eingenommen und durfte später die beiden ältesten Besucher dieses vergnüglichen Nachmittags begrüßen. Bei den Damen war es Emma Lowinger, Mutter des Festplatzchefs Willi Lowinger, die am 13. August ihren 95. Geburtstag feiern durfte, beim "starken Geschlecht" war mit 91 Jahren Werner Müller aus Wiesloch der älteste Teilnehmer. Vom OB gab es kleine Geschenke.

Los ging es mit einem musikalischen Intro vom Kurpfalz-Ensemble des Akkordeonclubs Wiesloch. Dann hieß es "Bühne frei" für den ersten Auftritt des Tages: Die Kleine Garde der KG Blau-Weiss Wiesloch präsentierte einen bunten Querschnitt aus bekannten Kinderserien. So wurde Jim Knopf, der kleine Junge, der mit seinem Freund Lukas, dem Lokomotivführer, die Welt erkundet, mit viel Begeisterung und Können dargestellt. Zudem durften Connie mit der Schleife im Haar, Wickie, der kleine Wikinger, und auch Szenen aus "Tabaluga" nicht fehlen. Einstudiert hatten die Tänze die Trainerinnen Anna Schiemann und Hanna Zirkel.

Die Stimmung beim Senioren-Nachmittag war prächtig. Foto: Pfeifer

Danach ging es sportlich zu. Einige Mädels der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik der TSG Wiesloch zeigten einen Querschnitt aus ihrem Repertoire, mit dabei Leanna Ostanin, Anna Konstantinidou, Rosa Pompiati, Silvia Gaber und Jenny Felde. Bei ihrem Finale wurden Erinnerungen an die Fußball-WM 2010 in Südafrika wach, als sie den Shakira-Song "Waka Waka" als Showtanz präsentierten. Das Trainerteam um Lena Junge sowie die Gäste im Zelt durften zufrieden sein.

Mit einer der Höhepunkte war der flotte Auftritt der Wieslocher Frauen. Als "Golden Girls" steigerten sie nochmals die Stimmung. Bereits im Vorjahr hatte OB Elkemann das elfköpfige Ensemble in "Wieslocher Feger" umgetauft und sie wurden diesem Namen mehr als gerecht. Zu bekannten Liedern wie "Sugar, Sugar Baby", "Hello Mary Lou" oder "Marina" tanzten sie, was das Zeug hielt, und selbstredend kamen sie um eine Zugabe nicht herum. Als dabei "Marmor und Stein und Eisen bricht, aber unsre Liebe nicht", aus den Lautsprecherboxen ertönte, wurde zum Evergreen fleißig mitgesungen.

Nach den offiziellen Programmpunkten übernahm wieder der Akkordeonclub unter Leitung von Petra Jurkewitz das musikalische Zepter. Mit einer bunten Folge bekannter Weisen wurden die Besucher bestens unterhalten, ein eigens angefertigtes Textbüchlein leistete dabei wertvolle Hilfe, die "richtigen Worte" zu finden.

Die Stimmung war bestens, kleinere Unannehmlichkeiten vom Anfang waren längst vergessen und kurz nach 17 Uhr, eben mit dem Badnerlied, wurde der Nachmittag stimmungsvoll beendet. Zwischendurch nutzten die Weinhoheiten, Weinkönigin Mona mit ihren beiden Prinzessinnen, dem "Verena-Duo", ausgiebig die Gelegenheit, von Tisch zu Tisch zu gehen, mit den Senioren zu plaudern und anzustoßen. Viele hatten sich ein "Schörlchen" bestellt, andere wiederum zogen Kaffee und ein leckeres Stück Kuchen vor.

OB Elkemann dankte nach dem akustischen Finale allen Beteiligten, insbesondere der Sparkasse Heidelberg in Person von Matthias Haberbosch (es wurden wieder Verzehrgutscheine an alle Senioren verteilt), dem Organisatorenteam um den Vorsitzenden des Vereinsbeirats, Manfred Walter, dem Damentrio Ines Adam, Andrea Gärtner und Irene Thomas von der Stadtverwaltung sowie allen Mitwirkenden auf und hinter der Bühne.

Am Abend hatten "The Scones - Little Kurpfalz Cover Band" (Helmut Dörr und Jürgen Köhler) ihren Auftritt. Gute Stimmung herrschte im Festzelt, "Hits ohne Hitz" bei angenehmen Temperaturen wurden geboten, also Ohrwürmer aus der Rock- und Popgeschichte gespielt. Und dies wie immer mundartlich umgewandelt. Eine musikalische Lehrstunde für all jene, die sprachlich in der Kurpfalz noch nicht angekommen sind. So wurde der Song "Streets of London" in "Streets of Walldorf" umgewandelt und auch so mancher Beatles-Titel erfuhr eine Frischzellenkur in Sachen heimischer Sprachgewohnheiten.