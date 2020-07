Wiesloch. (tt) Durch die Coronakrise gab es einen personellen Wechsel in der Grünen-Fraktion im Wieslocher Gemeinderat: Weil sich Andreas Hecker mehr um sein Unternehmen – ein Gesundheitszentrum – kümmern muss, das durch die Coronakrise "erheblich getroffen und in eine verschärfte wirtschaftliche Situation geraten" ist, hatte der Grünen-Stadtrat am 20. Mai gegenüber Oberbürgermeister Dirk Elkemann seinen Rücktritt erklärt. Für Hecker rückt Klaus Bouchetob nach, der bei der Kommunalwahl auf Listenplatz acht kandidiert hatte.

Andreas Hecker war am 18. Juli 2018 für Anna-Lena Gefäller in den Gemeinderat nachgerückt und wurde bei der Kommunalwahl 2019 wiedergewählt. "Ich bedaure Dein Ausscheiden wirklich sehr, denn ich habe Dich als offenen und humorvollen Menschen erlebt. Für die zwei Jahre im Gemeinderat möchte ich mich ganz herzlich bedanken", sagte Elkemann bei der Verabschiedung in der Gemeinderatssitzung am Dienstag.

Für die Grünen-Fraktion bedankte sich Katharina Ebbecke: "Du hast Dich mit viel Elan in die Sitzungen eingebracht und bei der letzten Wahl in der Spitzengruppe kandidiert." Hecker habe sich richtig in den Wahlkampf reingekniet und habe am Ende den vierten Platz bei den Grünen-Kandidaten erreicht und den fünften von allen Kandidaten. Hecker sei ein überzeugter Grüner und ein Teamplayer, der jetzt um seine Auswechslung gebeten habe, weil er nicht mehr den Einsatz bieten könne, den er gerne erbracht hätte, zollte Ebbecke ihrem Fraktionskollegen Respekt.

Heckers Mandat übernimmt nun Klaus Bouchetob. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Gemeinderatskollegen, der Verwaltung und den Bürgern", sagte Bouchetob gegenüber der RNZ. Der 55-Jährige arbeitet im Vertriebsmanagement der Sparkasse Heidelberg und legt seinen Weg zur Arbeit jeden Tag mit dem Fahrrad zurück: "Ich will mich deshalb für einen sichereren und guten Radverkehr einsetzen."

Außerdem möchte er, dass Wiesloch einen Beitrag zum Klimaschutz leistet: "So schnell wie möglich und ihm Rahmen der Möglichkeiten." Denn eines ist dem Banker wichtig: "Seit Jahren hat Wiesloch keinen finanziellen Spielraum mehr. Ich möchte deshalb helfen, die Finanzen auf einen guten Weg zu bringen."

Bouchetob ist seit 30 Jahren verheiratet und Vater von drei Kindern. Er lebt seit 1999 in Wiesloch und ist sehr sportbegeistert: Wenn ihn die Corona-Regeln nicht gerade daran hindern, spielt er Badminton, Fußball und Bowling. "Beim Kicken muss ich wahrscheinlich kürzer treten, weil immer dienstags die Sitzungen sind", sagte Bouchetob. Früher spielte er zudem Volleyball bei der TSG.

Daneben war er immer ehrenamtlich engagiert: Als Volleyballtrainer für die Mixed-Mannschaft der TSG und als Jugendvorstand beim VFB. Später übernahm er die Verantwortung für die Hauptkasse beim VFB und war auch fünf Jahre im Vorstand der Lebenshilfe aktiv.