Von Jonas Hemmelskamp

Wiesloch. "Soll erst das Ladenetz ausgebaut werden oder die E-Autos auf den Markt geworfen werden?", fragt Thomas Hätty vom ADAC Nordbaden. Die gute Nachricht: Die meisten bestehenden Ladestationen in der Region erreichen bereits die vom ADAC empfohlene Leistung. "Elf Kilowatt braucht man, dann ist das Auto nach etwa 3,5 Stunden geladen", sagt Hätty. Die Frage ist ihm zufolge jedoch: "Wie nutze ich das Fahrzeug? Wie ein Pendler? Wenn ich dann zu Hause und bei der Arbeit laden kann, ist es perfekt". Allerdings: "Die normale Steckdose daheim würde 17 Stunden brauchen", meint der Mann vom ADAC. Das funktioniere aber wegen der Überhitzungsgefahr ohnehin nicht ohne Weiteres.

Den Standort für eine sogenannte Wall-Box, mit der schnelles Laden auf dem eigenen Grundstück möglich ist, hat aber nicht jeder. Und, wie Hätty erklärt, "ab elf Kilowatt ist die Wall-Box zu Hause genehmigungspflichtig". Schwieriger sei es zudem auf der Langstrecke. "Mein Tank ist leer – dann ist die Nachfüllung in zehn Minuten, wie beim Verbrenner, beim E-Fahrzeug im Moment nicht möglich." Und bei der vergleichsweise hohen Ladezeit gilt: "Wenn jeder laden möchte, wie er will, wird das schon knapp", meint Hätty.

Denn die Zahl der Elektroautos im Rhein-Neckar-Kreis steigt. Zwar stehen laut Landratsamt den 4142 Elektroautos und 6377 Hybriden im Landkreis ganze 430.206 Verbrenner entgegen, aber in der ersten Jahreshälfte wurden neben 6167 Verbrennern auch 1366 Elektrofahrzeuge und 1243 Hybride neu zugelassen. Zum Vergleich: Hätty schätzt, dass beispielsweise für die 2086 Elektrofahrzeuge im Landkreis Karlsruhe rund 1500 Ladesäulen nötig wären.

Wie hier in der Messplatzstraße beim Palatin in Wiesloch betreibt der Energieversorger EnBW viele Ladesäulen in der Region. Foto: Pfeifer

Zwar gebe es Apps, die freie Ladestationen anzeigen. "Eine Garantie habe ich dann aber nicht", sagt er. Die meisten öffentlichen Stationen in der Region laden mit 22 Kilowatt und können Fahrzeuge in etwa 1,5 Stunden aufladen. Es gibt mittlerweile aber auch schnellere Stationen. Betrieben werden viele der Ladepunkte vom Energieversorger EnBW. Eine Sprecherin bestätigte auf RNZ-Anfrage: "Es bestehen weitere Pläne zum Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Region. Dabei bieten wir bei neuen Schnellladestandorten in der Regel eine Leistung von 150 bis 300 Kilowatt Leistung". An diesen sollten sich laut EnBW auch keine Wartezeiten für die Fahrer ergeben: "An Ladepunkten mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt können E-Autos je nach technischer Ausstattung in nur fünf Minuten 100 Kilometer Reichweite nachladen", so die Sprecherin. Diese stärkeren Ladepunkte sind aber noch nicht verbreitet.

In der Region gibt es diese beispielsweise in Rauenberg an der Autobahn 6 und richten sich wohl vor allem an Fernreisende, die ein Fahrzeug der Marke Tesla fahren. Auch beim Leonardo-Hotel in Walldorf steht eine der schnellen Stationen. Laut Hätty hängt die Nutzbarkeit solcher Schnellladepunkte davon ab: "Was kaufen sie für ein Fahrzeug und was hat es für ein Bordladegerät." Ohnehin sollen die bestehenden Stationen laut EnBW nicht ausgebaut werden, da dies technisch nicht sinnvoll sei. Bei seiner Strategie orientiere sich das Unternehmen "an Standorten, an denen Fahrerinnen und Fahrer ihr E-Auto sowieso für einen kurzen Zeitraum abstellen: Also beispielsweise in direkter Nähe zum Einzelhandel, im urbanen Raum oder an Raststätten entlang von Autobahnen." Aus Hättys Sicht stellt sich die Frage: "Baut man große Ladeplätze wie in den USA, wo dann 200 Autos stehen?" Und er sieht noch technische Schwierigkeiten. "Das Grundnetz reicht eigentlich nicht mehr aus", meint er. "Man müsste das komplette Netz überdenken". Aber: "Wenn ich natürlich bei der Arbeit die Möglichkeit habe, mein Fahrzeug zu laden, kann ich viel damit abdecken".

Das plant auch die SAP in Walldorf. Bei der geplanten Elektrifizierung von 33 Prozent ihres Fuhrparks soll während der Arbeitszeit an Stellplätzen des Unternehmens geladen werden können, weiß Hätty. Das öffentliche Ladenetz der Region dürfte daher nicht stark beansprucht werden. Zudem bieten bereits erste Supermärkte und Händler in der Region eigene Ladesäulen an.