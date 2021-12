Wiesloch. (tt) Schon wieder hat es den Adler getroffen: Nach dem Brand Anfang November sind mittlerweile die Sanierungsarbeiten in dem Hotel im vollen Gange, als am Mittwoch ein Wassereinbruch in zwei Kellerräumen gemeldet wird. Sofort ist die Feuerwehr Wiesloch zusammen mit den Stadtwerken vor Ort, um die Ursache zu suchen. Vermutet wurde ein Wasserrohrbruch in der oberen Hauptstraße zwischen dem denkmalgeschützten Gebäude und dem Woolworth-Komplex. Zunächst hatten die Stadtwerke eine Beseitigung des Schadens für den Montag (3.1.22) geplant, am Donnerstagabend entschieden die Verantwortlichen dann aber, sofort die beschädigte Leitung freizulegen.

"Die Feuerwehr hat am Mittwoch bereits teilweise das Wasser aus dem Gewölbekeller gepumpt", erklärte Bürgermeister Ludwig Sauer am Freitagmorgen auf RNZ-Nachfrage. "Es handelt sich um einen sehr tiefen Gewölbekeller mit Naturboden, bei dem sich in einer Wand auch ein Loch befindet", so Sauer. Deshalb sei das Technische Hilfswerk (THW) am Mittwoch mit einer Vorausgruppe und den Zugführern vor Ort gewesen, um zu schauen, wie die Einsatzstelle abgestützt werden könnte. Unterdessen sicherte der städtische Bauhof die Einsatzstelle ab und sperrte Teile der oberen Hauptstraße.

Da man am Donnerstag einen weiteren Schaden am Gebäude nicht ausschließen konnte, habe die vom Eigentümer beauftragte Firma für die Brandsanierung dazu aufgefordert, die Arbeiten sofort einzustellen und für die nächsten Wochen ruhen zu lassen. Auch der Weiterbetrieb des Friseursalons im Erdgeschoss wurde vorerst untersagt, allerdings hätte der Salon wegen Betriebsurlaub in den nächsten Tagen ohnehin geschlossen.

"Wir haben das Wasser zum Teil auch im Keller stehen lassen, damit die Wand nicht nachgibt", schilderte Sauer das Vorgehen der Einsatzkräfte. Der Wasserdruck stabilisiere das Mauerwerk. Durch den Wassereinbruch im historischen Adler-Gebäude habe man sich aber am Donnerstag entschieden, mit der Schadensbeseitigung nicht wie geplant erst am heutigen Montag zu starten, sondern sofort zu beginnen. "Die Stadtwerke und eine Baufirma waren bis in die späten Abendstunden im Einsatz, um die Leitung freizulegen", so Sauer. Anschließend wurde der beschädigte Teil mit Schiebern abgesperrt. Dies sei etwas aufwendiger gewesen. Dank einer Ringleitung könnten die anderen Anwohner der Hauptstraße aber weiter mit Wasser versorgt werden, so Sauer.

Am Freitagvormittag war neben Bürgermeister Sauer, Feuerwehreinsatzleiter Matthias Eberle und dem Wassermeister der Stadtwerke, Franz Knopf, auch ein Statiker vor Ort, um die Schäden näher zu betrachten. Sauer konnte danach Entwarnung geben: "Es besteht keine akute Einsturzgefahr." Für das Mauerwerk müsse jetzt aber die Statik berechnet werden. Solange sei die Nutzung nicht möglich, finde aber auch im Moment nicht statt. Voraussichtlich ab dem 7. Januar könne die Statik berechnet werden, ab 10. Januar dann die ersten Abstützungen vorgenommen werden, schätzt Sauer.