Die Schäden in der Wieslocher Bergstraße sind deutlich: Löcher und zahlreiche Flicken prägen das Bild. Fotos: Helmut Pfeifer

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Als "sehnsüchtig erwartet" bezeichnete Oberbürgermeister Dirk Elkemann die in diesem Jahr vorgesehene Sanierung der Bergstraße. Mit einem Kostenaufwand von 450.000 Euro soll diese im Bereich zwischen Gerbersruh- und Friedrichstraße im Mai beginnen. "Wir rechnen damit, im November die Maßnahme abschließen zu können", informierte Anja Dahner vom städtischen Tiefbauamt in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt im Palatin. Noch ist die endgültige Entscheidung über das Projekt nicht gefallen, muss doch der Gemeinderat am morgigen Mittwoch noch zustimmen. Und die Genehmigung des Haushaltsplans durch das Regierungspräsidium Karlsruhe steht ebenfalls noch aus.

Die Wieslocher Bergstraße präsentiert sich seit Längerem in einem maroden Zustand. Löcher und notdürftig ausgebesserte Bereiche haben einen Flickenteppich entstehen lassen. Wie Dahner ausführte, ist vorgesehen, den Gehweg auf der Ostseite zu verbreitern, um so die Situation für die Fußgänger zu optimieren. Im Bereich des Schloßwegs ist geplant, die Bergstraße einzuengen, um so die Sicherheit der Radfahrer zu verbessern.

"Wir werden mit allen Anliegern sprechen müssen, um Behinderungen und Einschränkungen möglichst gering zu halten", erläuterte Dahner. Vor allem mit der Polizei wird doch die Bergstraße als Ein- und Ausfahrt für die Einsatzwagen genutzt.

Wie während der Sanierungsphase der Verkehr letztendlich umgeleitet wird, wird noch abschließend zu prüfen sein. Gabriela Lachenauer (Grüne) schlug vor, bergwärts eine Fahrradspur einzurichten, um so für die Radler ebenfalls mehr Sicherheit bieten zu können.

Obwohl die entsprechenden Paragrafen der Straßenverkehrsordnung dies in einer Zone mit 30-Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit nicht vorsehen, will man sich laut Dahner im Tiefbauamt Gedanken über eine umsetzbare Lösung machen.

Ebenfalls saniert werden sollen der Erlenwiesenweg und die Straße "Am Anger" in Frauenweiler. Der Vorschlag der Verwaltung sieht vor, die geplanten Arbeiten, unter anderem die Verlegung des Niederspannungskabels und die Aktivitäten im Zusammenhang mit der Breitbandversorgungen, zu nutzen, um die Sanierung möglichst wirtschaftlich durchzuführen.

"Wir können dabei Geld einsparen, denn wir müssen nicht die gesamten Kosten tragen. Vielmehr leisten die Unternehmen, die dort Kabel verlegen, einen entsprechenden Beitrag", erklärte Dahner.

Beide Straßen haben eine Breite von jeweils fünf bis sechs Metern und werden ohne Gehweg ausgebaut. "Es handelt sich um reine Anliegerstraßen und so können wir auf einen eigenen Gehweg verzichten", so die Vertreterin des Tiefbauamts.

Beginnen werden soll mit der Sanierung bereits im April und dauern soll diese bis in den November. Vorgesehen ist weiterhin, die Überspannleuchten abzubauen und ein Erdkabel für entsprechendes Licht zu verlegen. Ein kleines Baumquartier ist für den Erlenwiesenweg vorgesehen. "Wir werden im Vorfeld natürlich die Anwohner informieren", versprach Dahner.