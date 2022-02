Wiesloch. (RNZ) Auch im Februar und im März wird es ein Impfangebot in Altwiesloch geben. Doktor Mario Strammiello bietet in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dem Deutschen Roten Kreuz monatlich Impftermine an. Die nächsten Termine sind samstags, 26. Februar, im Bürgerhaus Altwiesloch und am 19. März im Rotkreuz-Haus in der Baiertaler Straße 5. Das Angebot ist für Kinder ab fünf Jahren, Jugendliche und Erwachsene.

Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Diese sollte online unter terminland.eu/impfenaltwiesloch erfolgen. Für Menschen ohne Internetzugang ist ein Anrufbeantworter unter Telefon 0 62 22/7 67 91 29 geschaltet. In diesem Fall erfolgt ein Rückruf bei freien Terminkapazitäten. Es stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. Minderjährige kommen bitte in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Mitzubringen sind: wenn möglich Einwilligungs- und Anamnesebogen, Personalausweis oder Reisepass und der Impfpass.