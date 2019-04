Das erste Insekten-Hotel-Regal in Frauenweiler steht seit Kurzem im Beet am Dorfplatz. Foto: privat

Frauenweiler. (teu) Die Initiative "Frauenweiler bient auf" war wieder aktiv und ebenso kreativ. Das Resultat: ein Insekten-Hotel-Regal, bestückt mit Nisthilfen für Bienen und Co., die von verschiedenen Familien aus dem Wieslocher Stadtteil gebastelt wurden. Die neuen Insektenhotels haben nun ihren Platz im Beet bei der katholischen Kirche in Frauenweiler gefunden, das erst im vergangenen Sommer auf Anregung der Initiative mit insektenfreundlichen Stauden bepflanzt worden war.

Schon Ende letzten Jahres hatte Torsten Fritz die Idee, Bausätze für Insekten-Nisthilfen zum selber Basteln an interessierte Bürger auszugeben. Diese wurden mit zugeschnittenem Holz, Schilfröhren, Strangfalzziegeln, Gips und Schrauben bestückt und kostenlos an die Bastler weitergereicht. So konnte jede Familie, die sich an der Aktion beteiligte, ihre eigene kleine Nisthilfe kreieren. Am Ende entstanden sechs ganz individuell gestaltete Insektenhotels, die in eins der drei grünen Regalhäuschen eingesetzt wurden, die von der Firma Roland Pils aus Frauenweiler gebaut und gespendet wurden.

Vor wenigen Tagen nun fand das "Richtfest" am Dorfplatz statt. Und wie Torsten Fritz von "Frauenweiler bient auf" mitteilte, sind bereits direkt nach der Aufstellung die ersten Wildbienen angeflogen, um das Insekten-Hotel-Regal zu inspizieren. Kein Wunder: Schließlich funktioniert kein Hotel ohne gute Hotelküche, die ja die pollenreiche Bepflanzung des Beetes bietet.

Zwei weitere Regale, die als Nisthilfen für Insekten dienen sollen, sind übrigens schon in Planung. Eines soll, wenn es fertiggestellt ist, in der Nähe der Grundschule aufgebaut werden. Eifrige Bastler gibt es schon, wie Tanja Fritz verriet. Weitere Interessenten sind natürlich dennoch stets gerne gesehen.

Info: Für Informationen zum Projekt steht Familie Fritz in Frauenweiler, Telefon 0 62 22/38 97 87, E-Mail frauenweilerbientauf@gmail.com, gerne zur Verfügung.