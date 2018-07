Walldorf. (rö) Die Fraktionen des Walldorfer Gemeinderats hatten in einem gemeinsamen Antrag die Einstellung eines Integrationsmanagers nach dem sogenannten "Pakt für Integration" des Ministeriums für Soziales und Integration gefordert. Mit dem Programm fördert das Land Baden-Württemberg dieses und nächstes Jahr konkrete Maßnahmen vor Ort: Landesweit stehen insgesamt 320 Millionen Euro zur Verfügung. Mit 116 Millionen Euro werden rund 1000 Integrationsmanager in den Kommunen finanziert, 24 Millionen Euro fließen in Maßnahmen aus den Bereichen Schule und Übergang zum Beruf, Spracherwerb sowie bürgerschaftliches Engagement. Daneben erhalten die Städte und Gemeinden 180 Millionen Euro pauschal für den Bereich Integration.

Den Zuschuss für Walldorf bezifferte der Erste Beigeordnete Otto Steinmann auf voraussichtlich 75.000 Euro - da der Stichtag für die Erhebung der 1. September ist, kann sich diese Zahl noch ändern. Trotzdem beschloss der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen (Dr. Gerhard Baldes und Uwe Lindner, beide CDU), den Zuschuss zu beantragen und beauftragte die Verwaltung mit der Stellenausschreibung. Steinmann hatte zuvor auf die Aufgabenfülle verwiesen: Demnach sollen im Rhein-Neckar-Kreis in diesem Jahr 4000 Flüchtlinge von der vorläufigen in die Anschlussunterbringung überführt werden, in der ersten Jahreshälfte ist das erst bei rund 1000 Personen gelungen. In Walldorf rechnet man dieses Jahr mit noch rund 50 Menschen in der Anschlussunterbringung - derzeit zählt man 228 Personen in der vorläufigen Unterbringung durch den Kreis, 116 in der kommunalen Anschlussunterbringung.

Steinmann wies auch darauf hin, dass die Gemeinschaftsunterkunft in der Industriestraße 58, eine inzwischen vom Kreis umgebaute ehemalige Gewerbehalle, wieder belegt worden sei. Aktuell leben dort etwa 165 Menschen, entgegen der Erstbelegung mit allein reisenden Männern handelt es sich nun um Frauen und Familien, darunter eine große Zahl von Kindern im Kindergarten- und Schulalter. "Es werden weitere Ehrenamtliche gebraucht", stellte Steinmann fest und sprach die notwendige Wechselbeziehung zwischen Ehren- und Hauptamt an. Auch deshalb sei es wichtig, dass die Stelle des Integrationsmanagers "zeitnah" kommt. Entgegen dem Antrag der Fraktionen, die Stelle im Begegnungshaus anzusiedeln, halte es die Verwaltung für sinnvoll, "zumindest einen Teil der Arbeit im Rathaus zu leisten, damit eine bessere Verzahnung gewährleistet ist". Für Steinmann ist der gemeinsame Antrag der Fraktionen "Ausdruck der Haltung und Überzeugung des Gesamtgremiums und jedes einzelnen Mitglieds", die Verwaltung lebe diese Haltung ebenfalls "vollumfänglich".

Allerdings, so machte Dr. Gerhard Baldes deutlich, hat "diese Haltung Löcher", gab es doch zwei abweichende Meinungen. "Wir hätten uns gewünscht, dass vorher klar ist, was die Konditionen sind", erläuterte Baldes die beiden Gegenstimmen, man wisse derzeit noch nicht so recht, was sich hinter dem "Pakt für Integration" verberge. "Das ist vom Ministerium relativ schlecht vorbereitet worden", musste auch Wilfried Weisbrod (Grüne) erklären, der sich über den voraussichtlichen Zuschuss wunderte. Nach den vorliegenden Zahlen erhalte Walldorf 75.000, St. Leon-Rot jedoch 77.000 Euro. "Es konnte mir nicht transparent gemacht werden, wie diese Summen zustande kommen", sagte Weisbrod. Trotzdem sei man für die Schaffung eines Integrationsmanagers. Seine Fraktion wolle, dass eine neue Stelle geschaffen und nicht eine bestehende umfunktioniert werde. "Wir fahren im Moment auf Sicht", sagte Bürgermeisterin Staab zu den offenen Fragen. Die Landesregierung habe sich zu einem Schnellschuss entschieden, weil der Druck aus den Kommunen so groß geworden sei.