Wiesloch. (hds) Viel Lob gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung für den "erfreulichen Fortschritt" bei der Digitalisierung an den Wieslocher Schulen. Seitens des zuständigen Fachbereichs wurden Maßnahmen präsentiert, die in den zurückliegenden Wochen und Monaten umgesetzt werden konnten. Wie Günter Erlein berichtete, habe man beispielsweise an den Grundschulen in Schatthausen und Frauenweiler die Vernetzung und die Einrichtung von WLAN (drahtlose Internet-Anschlüsse) sowie interaktive Tafelsysteme umgesetzt und die Auszahlung der Fördergelder im Rahmen des "Digitalpakts" beantragt.

Dieser war vom Bund und den Ländern auf den Weg gebracht worden, um eben die Digitalisierung an den Schulen voran zu treiben. Insgesamt stehen ihn Baden-Württemberg dafür 650 Millionen Euro zur Verfügung, 1,1 Millionen Euro entfallen dabei auf Wiesloch. "Zusammen mit unserem Eigenanteil von 20 Prozent stehen uns 1,4 Millionen Euro zur Verfügung", informierte Erlein.

Allerdings ist der Weg, bis die Gelder tatsächlich fließen, mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Die Fördergelder müssen beantragt werden, dann – nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme – die Gelder abgerufen und die Mittelverteilung nachgewiesen werden. auch ein ausführlicher Bericht muss erstellt werden.

Für die Gemeinschaftsschule steht der Förderbescheid noch aus, dort wurden die Zuschüsse für interaktive Tafelsysteme und WLAN jedoch längst beantragt. Im Ottheinrich-Gymnasium wurde in mehreren Gebäuden das Netzwerk optimiert. "Bei all unseren Aktivitäten haben wir darauf geachtet, eine Standardisierung anzustreben. Dadurch wird die Betreuung seitens der IT-Abteilung der Stadt in Kooperation mit den zuständigen IT-Verantwortlichen an den Schulen vereinfacht", führte Erlein aus.

Neben der Infrastruktur werde gerade auch auf die Ausstattung mit den sogenannten "mobilen Endgeräten" großer Wert gelegt. Dies sei gerade in der Corona-Krise unabdingbar. Während der Schul-Schließungen ("Lockdown") seien die Digitalisierung und deren schnelle Umsetzung in den Fokus gerückt. Zusätzlich zum Digitalpakt seien daher nochmals 130 Millionen Euro für Baden-Württemberg locker gemacht worden. "Damit können wir ermöglichen, dass Schülerinnen und Schülern, die zuhause keinen eigenen Computer haben, solche Geräte per Ausleihe zur Verfügung gestellt werden."

Wie Erlein weiter ausführte, fällt dafür ein Eigenanteil der Stadt in Höhe von etwas mehr als 246.000 Euro an. Wer was benötigt, wurde in enger Abstimmung mit den Schulen festgelegt. Sieben Schulen haben sich für Tablet-Computer entschieden (insgesamt 355), in einer wurden verschiedene Endgeräte getestet und bislang 30 Notebooks angefordert.

Günter Erlein berichtete, Bund und Land arbeiteten derzeit an weiteren finanziellen Unterstützungen. So sei unter anderem vorgesehen, Endgeräte für Lehrer, die vielfach noch auf ihren privaten Computern arbeiten müssten, anzuschaffen und auch Mittel für Breitbandanschlüsse sollten verstärkt fließen.

Der Gemeinderat hatte im Zusammenhang mit der Digitalisierung an den Schulen 1,5 Stellen in der IT-Abteilung zusätzlich bewilligt. Ohne diese Erhöhung könne man, so Erlein, die anstehenden Aufgaben nicht bewältigen.