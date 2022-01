Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Damals, vor 50 Jahren, sprachen viele von einer "Vernunftehe". Gemeint ist die Eingemeindung von Baiertal und Schatthausen, die am 31. Januar 1972 formal vollzogen wurde und nunmehr seit einem halben Jahrhundert Realität ist.

Ausschlaggebend war in jenen Tagen die Reform der Verwaltungsstruktur in Baden-Württemberg. Ziel war es, aus vielen "Sologemeinden" stärkere Zentren zu machen, um so die oftmals praktizierte Kirchturmpolitik abzuschaffen und einen größeren planerischen Spielraum zu ermöglichen.

Dies wurde offensichtlich mit Erfolg durchgeführt. Zählte man 1968 noch 3800 Städte und Gemeinden im Lande, waren es nach der Gebietsreform 1972 nur noch 2700. Im Vorfeld der Eingemeindung von Baiertal und Schatthausen gab es allerdings auch andere Ideen und Konzepte. So waren auch "Hochzeiten" mit Dielheim, Balzfeld und Tairnbach im Gespräch, letztlich waren die örtliche Nähe und die historische Verbindung mit Wiesloch für die Entscheidung maßgeblich.

Auch Wiesloch streckte die Fühler aus, um sich zum einen zu vergrößern, zum anderen aber auch eine Zusammenarbeit – gerade mit Baiertal und Schatthausen – in eine neue Rechtsform zu bringen. Dies wurde bei einer Bürgeranhörung angenommen, in beiden bis dahin selbstständigen Gemeinden mit überwältigender Mehrheit. Jeweils über 95 Prozent der Bevölkerung in Baiertal und Schatthausen stimmten am 16. Januar 1972 für die Eingemeindung. Nur drei Tage später votierte der Wieslocher Gemeinderat einstimmig für diesen Schritt. Möglicherweise bereits mit einem "Hintergedanken": Denn mit der neuen Einwohnerzahl hatte die Weinstadt die berechtigte Chance, zur "Großen Kreisstadt" aufzusteigen. Dies wurde denn auch elf Monate später Realität und der damalige Rathauschef Heinz Bettinger wurde Oberbürgermeister, der erste in der jüngeren Geschichte Wieslochs.

Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger stieg aufgrund des Eingemeindungsvertrags um 28 Prozent auf etwas mehr als 21.000. Heute sind es im gesamten Stadtgebiet fast 27.000. An Fläche kamen 1294 Hektar hinzu.

Schon zur Eingemeindung 1972 versprochen, 50 Jahre später fast fertig: Das neue Feuerwehrhaus in Baiertal. Foto: Helmut Pfeifer

Um die Interessen und Anliegen in Baiertal und Schatthausen besser wahrnehmen zu können, wurden Ortschaftsräte eingerichtet. Die ersten Ortsvorsteher waren Karl Lepp (Baiertal) und Albert Sandritter (Schatthausen). Am 2. Februar 1972 fand die erste gemeinsame Gemeinderatssitzung in neuer Zusammensetzung statt. Sieben Neulinge wurden in dem Gremium begrüßt, fünf aus Baiertal und zwei aus Schatthausen.

Bettinger beschrieb die Eingemeindung als "Chance, eine neue, gemeinsame Entwicklung gemeinsam umzusetzen". Dies wurde durch die unechte Teilortswahl leicht gestört, befürchteten doch die "Ehepartner" Baiertal und Schatthausen, nicht entsprechend im Gemeinderat vertreten zu sein. Die Befürchtung war, nur noch geringen Einfluss auf die Politik der Stadt nehmen zu können. Es kam sogar zu einer Klage, die 2013 vom Verwaltungsgericht Karlsruhe endgültig abgewiesen wurde. Der Gemeinderat hatte zuvor eben diese unechte Teilortswahl per Beschluss abgeschafft. In der ursprünglichen Fassung war den Stadtteilen zugesichert worden, im Verhältnis zur Einwohnerzahl entsprechend Vertreter in den Gemeinderat zu schicken.

Inzwischen sind die Flitterwochen der Vernunftehe längst vorbei, kleinere Krisen galt es zu bewältigen. Beim kleinen Jubiläum vor 25 Jahren konnte Heinz Bettinger, längst im Ruhestand, feststellen, der Zusammenschluss habe sich im "Großen und Ganzen" bewährt. Heute sieht es der amtierende Oberbürgermeister Dirk Elkemann ähnlich: "Bei diesem Thema wird auch immer ein wenig Nostalgie im Spiel sein." In den vergangenen fünf Jahrzehnten sei man gemeinsam weit gekommen, was das Bewusstsein als eine Stadt angeht. "Aber ich stelle immer wieder fest, dass so manche Wunde der Eingemeindung auch erst langsam und allmählich zuwächst", so Elkemann. "Wiesloch an sich hat durch den Zuwachs viel gewonnen und ich denke auch die Ortsteile haben durch den Zusammenschluss unterm Strich sehr viel ermöglicht bekommen, was sie aus eigener Kraft so nicht hätten stemmen können." Er blicke jedenfalls hoffnungsvoll auf die weitere Entwicklung.

Eine der angesprochenen Wunden ist sicherlich das ewig lange Prozedere bezüglich eines Neubaus für ein Feuerwehrgerätehaus in Baiertal. In der Eingemeindungsvereinbarung war dies als eine der Pflichten Wieslochs aufgeführt worden. In diesem Jahr wird es eingeweiht. Der ehemalige Ortsvorsteher Baiertals, Karl-Heinz Markmann, hatte bereits bei der Silberhochzeit von einigen "Mängeln" beim Ausleben des Vertragswerks gesprochen.

Ansonsten sind fast alle Hochzeitsgeschenke übergeben worden: Der Baiertaler Friedhof wurde neu angelegt und die Schule erweitert. In Schatthausen wurden das Rathaus umgestaltet, eine Turn- und Sporthalle mit Schwimmbecken errichtet und Kinderspielplätze ausgebaut. All dies entsprach den Zielen der Eingemeindung. Man wollte der Bevölkerung ein "Höchstmaß an wirtschaftlichen und sozialen Einrichtungen und kommunaler Daseinsfürsorge" garantieren. Dies bedeutete – speziell in der jüngeren Geschichte – ein koordiniertes Vorgehen bei größeren Vorhaben, so beispielsweise beim Hochwasserschutz.

Vor 50 Jahren entstand eine Vereinbarung, in der alle Rechte und Pflichten aufgelistet wurden. Wichtig dabei: Der Charakter der beiden "Ehepartner" sollte weitestgehend erhalten bleiben, auch das örtliche Brauchtum. Die Feuerwehren durften weiterhin selbstständig bleiben und Unterstützung für alle vorhandenen Einrichtungen wurde ebenfalls garantiert.

Gefeiert wird das Jubiläum jetzt nicht, es ist wegen der Pandemie nicht möglich. Überlegungen werden sicherlich angestellt, das Ereignis zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.