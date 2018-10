Das neue Gebäude an der Alten Heerstraße in Wiesloch will als Kirche sichtbar und erkennbar sein: Der Sakralraum als höchster Gebäudeteil orientiert sich deshalb zur Straße hin und ist in seinem Innern lichtdurchflutet. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (oé) Nach 18 Monaten Bauzeit ist es jetzt so weit: Der Neubau der Neuapostolischen Kirche an der Alten Heerstraße ist fertig und wird am kommenden Montag mit einem Festakt der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Gotteshaus und Gemeindezentrum ist künftig Heimat der neugebildeten Gemeinde Wiesloch, die aus den bislang eigenständigen Gemeinden Wiesloch, Walldorf und Baiertal entstanden ist und zusammen rund 400 Gläubige zählt. Etwa 180 von ihnen besuchen laut Gemeindevorsteher Klaus Egolf regelmäßig die Sonntagsgottesdienste und genausoviele Sitzplätze bietet auch der Sakralraum der neuen Kirche.

Das neue Bauwerk soll als Kirche klar erkennbar sein. Deshalb hat der Architekt Jochen Uhlmann (Planungsgesellschaft Mühleisen + Partner Stuttgart) den höchsten Gebäudeteil mit dem Kirchensaal zur Alten Heerstraße hin angeordnet. Westlich schließen sich die profanen Funktionsräume im flacheren Gebäudeteil an.

Wichtig war der Gemeinde, dass der Kirchenneubau komplett barrierefrei ist. Deshalb sind alle Räume auf einer Ebene angeordnet. Der Zugang zur Kirche führt von der Alten Heerstraße über eine flache Treppe und eine leicht ansteigende Rampe zunächst auf den Kirchenvorplatz, der "dem Ankommen" dient, wie Klaus Egolf erläutert, sommers aber auch Platz zum Sitzen oder für Gemeindefeste bietet.

Stolz auf das neue Kirchengebäude in Wiesloch: Klaus Egolf (Mitte), Rainer Vetter (l.) und Ralf Kneisel in der Sakristei. Foto: Pfeifer

Über das Foyer hat der Besucher zentralen Zugang zu allen Räumen: den beiden Nebenräumen (einer mit Küchenzeile), in denen die Sonntagschulen für die Kinder und die Gemeindetreffen stattfinden können; zu den Technikräumen und Toiletten sowie der Sakristei, in der sich die Inhaber der priesterlichen Ämter vor dem Gottesdienst versammeln. Per Faltwand lässt sich einer der Nebenräume zum wichtigsten Teil des Gebäudes hin öffnen: dem Kirchenschiff, das so bei Bedarf erweitert werden kann.

Der dunkle Steinboden, die weißen Wände, das helle Fichtenfurnier und große Fensterfronten sorgen für eine angenehme Optik in warmen und natürlichen Farben - gerade im Sakralraum, dessen Altarbereich mit seinem Muschelkalkaltar durch indirektes Licht aus einem Oberlicht besonders hervorgehoben wird. Hier finden auch der Chor und das gemeindeeigene Orchester Platz. Was nach den Worten der Gemeindevertreter noch fehlt, ist die neue Pfeifenorgel, die derzeit beim Orgelbauer Jäger und Brommer in Waldkirch entsteht und bis Herbst 2020 eingebaut werden soll.

Nicht nur architektonisch, auch energetisch ist das Bauwerk zukunftsweisend: Eine Luftwärmepumpe heizt das Gebäude ganz ohne fossile Brennstoffe, vorgesetzte Glaselemente bilden an den südlichen Fensterfronten einen "Klimapuffer" und ein ausgeklügeltes, vollautomatisches Lüftungskonzept sorgt sommers wie winters für ausreichend Frischluft im Gottesdienstraum.

Eine Kamera kann den Gottesdienst in die Nebenräume übertragen, damit man auch dort das Geschehen verfolgen kann. Gleiches gilt für kranke oder pflegebedürftige Gemeindeglieder, die dem Gottesdienst von zu Hause aus per Telefonübertragung zuhören können.

Zudem ist die Technik vorhanden, damit zentrale Gottesdienste des Stammapostels (des geistlichen Oberhaupts der Neuapostolischen Kirche) per Satellit und Bildübertragung miterlebt werden können. Und schließlich verfügt das Gebäude über insgesamt 50 Parkplätze: 26 davon in einer Tiefgarage, die von der Danziger Straße aus angefahren wird. Weitere Parkplätze befinden sich am Reitplatzweg und auf einem kleinen Parkdeck, das vorwiegend für gehbehinderte Gemeindeglieder reserviert ist.

Wie von den Gemeindevertretern zu erfahren war, kommt mit dem neuen Kirchengebäude auch die Neuorganisation der Gemeinden in der Region zu ihrem Abschluss. Die Anfänge der Neuapostolischen Kirche in Wiesloch reichen bis ins Jahr 1923 zurück, daraus entstanden mit der Zeit fünf Gemeinden in Wiesloch, Walldorf, Nußloch, Baiertal und Frauenweiler.

Der demografische Wandel, aber auch die Notwendigkeit, die durchweg ehrenamtlichen Funktionen in Seelsorge und Gemeindedienst auf mehr Schultern zu verteilen, führten ab Ende der 1990er Jahre zum Zusammenschluss der Gemeinden: 1998 ging zunächst Frauenweiler nach Walldorf, dann 2012 Nußloch nach Wiesloch. "Damals war schon klar, dass die drei verbliebenen Gemeinden in Wiesloch bauen würden", erzählt Gemeindevorsteher Egolf. Das Grundstück dafür hatte man bereits 2001 erworben.

Nun ist das Werk vollbracht. Die neue Kirche hat ihre Bewährungsprobe auch bereits bestanden. Mit dem Erntedanksonntag am 7. Oktober weihte Bezirksapostel Michael Ehrich, der Leiter der neuapostolischen Gebietskirche Süddeutschland, die neuerbaute Kirche in der Alten Heerstraße und feierte mit der "neuen" Gemeinde Wiesloch den ersten Gottesdienst im neuen Domizil.

Nun folgt am Montag, 22. Oktober, um 19 Uhr der Festakt. Auf dem Programm stehen Grußworte, Musikbeiträge und Informationen zum Gebäude, das auch besichtigt werden kann. Jeder sei dazu herzlich eingeladen, so die Gemeindevertreter. Für Februar 2019 ist zudem ein Wochenende der offenen Tür geplant.