An der Wieslocher Landratsamts-Außenstelle gibt es jetzt eine Elektro-Ladestation, die (v.li.) Michael Gutjahr (EnBW), Landrat Stefan Dallinger, Isabel Schonath (Klimaschutzmanagerin des Kreises) und Willi Parstorfer (EnBW) einweihten. Foto: Pfeifer

Wiesloch. Die Förderung alternativer Antriebe, allen voran des elektrischen, gilt politisch als Gebot der Stunde, die Infrastruktur muss aber noch stark vorangetrieben werden. Das hat sich auch das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises auf die Fahnen geschrieben und möchte einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der Elektromobilitäts-Infrastruktur in der Region leisten. Jetzt ermöglicht daher eine Elektro-Ladestation an der Wieslocher Außenstelle des Landratsamts im Adelsförsterpfad 7 das Laden von Elektrofahrzeugen, Autos ebenso wie Fahrrädern.

Landrat Stefan Dallinger und Isabel Schonath, Klimaschutzmanagerin des Kreises, nahmen die offizielle Übergabe mit dem kreiseigenen Elektrofahrzeug vor und begrüßten vom Kooperationspartner EnBW Michael Gutjahr (Leiter des Regionalzentrums Baden-Franken) und Willi Parstorfer (Kommunalberater am Standort Wiesloch).

„Mit der Ladestation schaffen wir für die Besucher des Landratsamts und den Kunden der zahlreichen Unternehmen im unmittelbaren Umfeld eine Möglichkeit für das Laden ihrer E-Fahrzeuge und werden unserer Vorbildrolle gerecht“, erklärte der Landrat. „Neben dem Standort in Wiesloch folgt in Kürze am Verwaltungsgebäude Weinheim eine weitere E-Ladestation.“

Beide wurden ihm zufolge vom Bundesverkehrsministerium mit einem Zuschuss gefördert. „Der Fuhrpark des Rhein-Neckar-Kreises setzt schon seit einigen Jahren auf E-Mobilität und baut diese kontinuierlich aus“, fügte Isabel Schonath an.

Wie wichtig die Kooperation mit Landratsamt und weiteren Kommunen im Kreis ist, betonte Michael Gutjahr. Die Ladestation ist 24 Stunden am Tag zugänglich, erläuterten er und Willi Parstorfer. Sie ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Elektrofahrzeugen mit bis zu 22 Kilowatt Leistung, außerdem verfügt sie über zwei Schuko-Ladepunkte für Elektrofahrräder, die mit bis zu 3,7 Kilowatt aufgeladen werden können.

Die Kosten für das Laden richten sich nach der Dauer der Benutzung, bezahlt werden kann bargeldlos per Karte, Chip oder Handy, auch EnBW stellt eine entsprechende „App“ zur Verfügung. Parstorfer zufolge kümmert sich EnBW mit Tochterunternehmen Netze BW auch um Betrieb, Service und Wartung der Ladestation.

Update: 25. Juli 2018, 17.28 Uhr