Wiesloch. (hds) Die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Oberbürgermeister Dirk Elkemann, vom Vorsitzenden der Grünen-Fraktion, Dr. Gerhard Veits, vorgetragen, wurde jetzt vom zuständigen Regierungspräsidium in Karlsruhe abschlägig beschieden. Dies teilte Elkemann in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt mit. Veits hatte eine Rede des Verwaltungschefs im Rahmen einer Gemeinderatssitzung zum Anlass genommen, sich an das Regierungspräsidium zu wenden.

Elkemann hatte in seinen Ausführungen nach Darstellungen von Veits damals den Grünen-Fraktionsvorsitzenden zitiert. Dessen Aussagen jedoch fielen in einem nichtöffentlichen Teil der Beratungen. Es ging dabei um die Aussage, Veits hebe "kein Vertrauen in die Verwaltung". Hintergrund der verbalen Auseinandersetzung waren die unterschiedlichen Auffassungen über die inhaltliche Gestaltung des diesjährigen Neujahrsempfangs der Stadt.

Wie Elkemann nun berichtete, liege nach Aussage des Regierungspräsidiums kein Rechtsverstoß von seiner Seite vor. Daher sei die Beschwerde jetzt zurückgewiesen worden. "Dr. Veits als Beschwerdeführer hat diese Entscheidung schriftlich erhalten, mir wurde sie nachrichtlich mitgeteilt", sagte der OB. Im Gegensatz zu ähnlichen Verfahren sei er, Elkemann, noch nicht einmal zu dem Vorgang persönlich befragt worden.

"Ich habe mich im Vorfeld der Entscheidung natürlich mit der Angelegenheit beschäftigt und das hat viel Energie gekostet", so Elkemann. "Ich bin ein Mensch und mache sicherlich auch Fehler", meinte er. Allerdings diene es nicht dem Wohle der Stadt, sich in der derzeitigen Situation mit solchen Dingen beschäftigen zu müssen. "Ich habe das Vorgehen, und es ist nicht das erste Mal, dass seitens der Grünen-Fraktion gegen mich agiert wurde, mit Bedauern zur Kenntnis nehmen müssen", führte Elkemann aus. Die jetzt gefällte Entscheidung zu seinen Gunsten werte er nicht als eine Art Triumph, vielmehr sei es schade, wieder in jetzt sicherlich schwierigen Zeiten mit solchen Dingen konfrontiert zu werden.