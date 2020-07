Ein Drittel des Werksgeländes der Heidelberger Druckmaschinen in Wiesloch soll in einen Industriepark umgewandelt werden, in dem sich fremde Unternehmen ansiedeln können. Foto: Hans-Dieter Siegfried

Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. (hds) Im Juli des Vorjahres hatte die Heidelberger Druckmaschinen AG angekündigt, auf einem Drittel ihres Areals am Stammwerk Wiesloch-Walldorf einen Industriepark zu errichten. Für externe Firmen soll Platz auf 270.000 Quadratmetern geschaffen werden, die Gesamtfläche im Werk beträgt 840.000 Quadratmeter. 86 Prozent des Geländes liegen auf Wieslocher Gemarkung und so ist die Weinstadt bei der Erstellung eines städtebaulichen Konzepts mit von der Partie.

Allerdings sind diese Planungen derzeit ins Stocken geraten. Wie der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Rainer Hundsdörfer, in einem RNZ-Gespräch jetzt mitteilte, verfolgt man das Vorhaben weiterhin, aber wegen der Corona-Pandemie und der damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Probleme sind die Bemühungen zur Umsetzung des Vorhabens jetzt "langsamer" geworden.

"Wir haben nach wie vor eine Reihe von Interessenten, auch wenn sich die Klientel leicht verändert hat", erklärte Hundsdörfer. Nicht bestätigen wollte er Gerüchte, nach denen mit dem Internetkonzern "Amazon" ein großes Logistikunternehmen Interesse bekundet habe. "Mit denen haben wir nicht gesprochen."

Vorstandschef Rainer Hundsdörfer. Foto: dpa

Die Vorarbeiten jedoch laufen nach Worten des Vorstandschefs nach wie vor und diese sogar "ungebremst". Schon seit längerer Zeit räumt das Unternehmen Hallen, die nicht mehr benötigt werden. "Wir verdichten hier bei uns, um so für die angedachten Planungen den entsprechenden Platz zu schaffen", fügte er hinzu.

Mitte 2019 hatten der damals noch amtierende Finanzvorstand Dirk Kaliebe und Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann erste Einzelheiten zu dem Projekt kommuniziert. Der Rathauschef der Weinstadt sah eine große Chance, könnten doch so dringend benötige Gewerbeflächen, die bereits erschlossen sind, interessierten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Konkret geht es um einen großen Bereich, der sich vom zentralen Verwaltungsgebäude in Richtung Bahngleise erstreckt.

OB Elkemann sieht nach wie vor, und dies trotz der jetzt eingetretenen leichten Verzögerung, große Chancen für die Stadt. "Wir werden das Projekt von Heidelberg mit Nachdruck begleiten und unterstützen", äußerte er sich auf RNZ-Anfrage. "Die Aktivitäten diesbezüglich laufen im Hintergrund und in absehbarer Zeit sind weitere Treffen mit den Verantwortlichen bei Heidelberger Druck eingeplant", kündigte er an.

Und einen Namen hat man bei den Heidelberger Druckmaschinen für den zu erstellenden Bereich bereits gefunden: "Heidelberg Digital Campus of Things": Mit diesem Begriff wollen die Verantwortlichen im Unternehmen nicht nur den derzeitigen Kulturwandel untermauern, sondern zudem auch Zeichen für die Zukunft setzen und die sich daraus ergebenden Veränderungen damit verdeutlichen.

Diese haben bereits begonnen. Wie die RNZ berichtete, startet das Unternehmen in diesen Tagen mit dem Druck von organischen Sensoren, einem Geschäftsmodell, das Vorstandschef Hundsdörfer als aussichtsreich erachtet: Er schreibt dem ein hohes Marktpotenzial zu. "Wir haben derzeit nur etwa ein Drittel unserer Mannschaft – also rund 15.000 Personen – hier am Stammwerk", berichtete er. "Wir lassen natürlich kein Geschäft sausen, aber es sind nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort, die für Umsatz und Marge unbedingt notwendig sind." Viele arbeiten ihm zufolge von zu Hause aus (Homeoffice) oder befinden sich in Kurzarbeit.

Zu der geplanten Umgestaltung auf der Werksfläche gehört den Ankündigungen zufolge ein ausgeklügeltes Verkehrskonzept sowie das Errichten sogenannter "Servicepoints", um eine Trennung zwischen den Druckmaschinen-Aktivitäten und den sich ansiedelnden Unternehmen zu gewährleisten. Auch zwei Parkhäuser – mehrgeschossig – sind in dem künftigen Bereich vorgesehen, außerdem ein Fahrrad- und Gehweg entlang der Bahngleise.