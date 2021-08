Eröffneten das Ersatz-Winzerfest als kleines Lebenszeichen der Schausteller in der Coronakrise: (v.li.) OB Dirk Elkemann mit Karen und Willi Lowinger. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Wiesloch. Rechtzeitig zur Eröffnung kam die Sonne raus: "Wenigstens eine kleine Alternative zum Winzerfest kann stattfinden", meinte Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann gestern. Das Bedauern ist bei allen Beteiligten spürbar: Das beliebte große Volksfest, das früher zehntausende Besucher anlockte, musste zum zweiten Mal pandemiebedingt abgesagt werden. Gemeinsam mit dem Vergnügungsparkchef Willi Lowinger aber wurden wenigstens ein paar Buden mit Würstchen und Steaks, Crêpes, Waffeln, gebrannten Mandeln und weiteren Leckereien zusammen mit zwei Karussells auf dem evangelischen Kirchplatz und am "Stehkragen" in der Unteren Hauptstraße aufgestellt.

Die Kinder hatten jedenfalls zur Eröffnung des kleinen Winzerfests einen Riesenspaß mit den Süßigkeiten und auf den Karussells – zumal Willi Lowinger gestern anlässlich seines 75. Geburtstags zu Freifahrten eingeladen hatte. Mit Blick aufs kleine Winzerfest meinte er: "Verdient wird damit nicht viel." Trotzdem freute er sich über die Unterbrechung in "diesem Elend", der Corona-Zwangspause: "Wir setzen hier ein Lebenszeichen", sprach er wohl für alle Schausteller: "Wir zeigen, dass es uns noch gibt."

Für die Kinder waren die Karussells auf dem evangelischen Kirchplatz und – wie hier im Bild – am Stehkragen in der Unteren Hauptstraße ein Highlight. Foto: Pfeifer

Der Infektionsschutz ist auch der Grund, warum es diese zwei kleinen Winzerfest-Standorte gibt und warum ein Weinausschank nicht möglich war, so Elkemann: "Wir wollen den Menschen etwas Abwechslung bieten, aber wir dürfen auch nicht zu viele anlocken." Zu große Nähe wäre problematisch.

"Die Leute sehnen sich danach, dass was passiert, wollen nicht in der Corona-Lethargie hängen bleiben. Das kleine Winzerfest ist ein Anreiz, mal wieder in die Innenstadt zu gehen und vielleicht auch ein bisschen zu bummeln."

Das Wetter meint es heute wiederum nicht gut mit Wiesloch. Unbeständig und regnerisch soll es werden, daher hat die Stadt entschieden, die Auftritte von Kurpfälzischem Fanfarenzug, Akkordeon-Club Kurpfalz, Musikverein Baiertal und Stadtkapelle Wiesloch im Gerbersruhpark abzusagen. "Wir hoffen auf einen goldenen Oktober", sprach Elkemann von Überlegungen, das Konzert nachzuholen.

Weiterhin geplant ist das Konzert mit "Cool Breeze" und Tommy Baldu am Sonntag, 5. September, 18 Uhr, im Gerbersruhpark. Info und Karten im Rathaus am Montag, 8 bis 12 Uhr, Mittwoch, 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und Freitag, 8 bis 12 Uhr.