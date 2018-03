Wiesloch. (liwi) Mit dem Auftritt der Lumberjack Bigband im Wieslocher Palatin hatten jetzt alle Queen-Fans die Möglichkeit, Songs wie "We are the Champions", "Bohemian Rhapsody" oder "The Show must go on" wieder zu hören. Die Stimmung war ausgezeichnet, obwohl "nur" etwa 160 Zuhörer da waren und "nicht 20.000", wie bei Queen-Konzerten üblich. Die Hommage an die legendäre britische Rockband mit ihrem Mitbegründer und Sänger Freddie Mercury war gelungen und kam beim Publikum bestens an.

In einer von Bandleader Alexander Eissele angenehm moderierten Show wurde an die unzähligen Hits der Band erinnert. Dass dabei eine "XXL Bigband" den Ton angibt, schien zuerst wie ein Experiment. Doch mit dem Sänger Markus Engelstädter stimme das Arrangement "seit der ersten Stunde der Idee", so Eissele.

Klassiker wie "Somebody to love", "We will rock you", "A kind of Magic" und andere Mercury-Songs wurden gespielt, fast alle waren dem Publikum vertraut. Seit 1992 leitet Alexander Eissele die Big-Band, die aus einem Pool von 50 (Laien-)Musikern aus dem Raum Göppingen besteht. Hauptberuflich ist Eissele stellvertretender Soloklarinettist am Theater in Lüneburg und Mitglied in dem von Claudio Abbado geleiteten Mahler-Chamber-Orchestra. Sänger Markus Engelstädter, für die Tournee der Queen-Show engagiert, studierte am "Music College" in Regensburg bei Jazzsängerin Annette Frank Gesang. 2004 feierte Engelstädter sein Debüt im Musical "Linie 1", danach hatte er Auftritte in "Fame", "Xanadu" und "The Rocky Horror Picture Show", 2015/2016 war er am Theater Regensburg neben anderen Engagements bei "Jesus Christ Superstar" in der Titelrolle zu hören und zu sehen.