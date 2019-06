Wiesloch. (hds) Es wurde gesungen, getanzt und am späteren Nachmittag stiegen Luftballons in den sommerlichen Himmel. Das "Heinz-Schmidt-Rohr-Haus" der Lebenshilfe Wiesloch in der Alten Heerstraße war Schauplatz für das diesjährige Sommerfest, und dies aus einem besonderen Anlass, denn die Einrichtung kann jetzt auf ihr 15-jähriges Bestehen zurückblicken, ein kleines Jubiläum also.

Ein Geburtstagsfest mit bunten Luftballons

Eröffnet wurde das Haus, nach einer langen und schwierigen Planungsphase, Anfang 2004 und zu Ehren des Gründungsvorsitzenden der Lebenshilfe, Dr. Heinz Schmidt-Rohr, nach ihm benannt. Das Domizil bietet derzeit Platz für 32 geistig behinderte Menschen im Alter zwischen Mitte 20 und bis hin zu über 60 Jahren. Es handelt sich dabei um eine betreute Lebensgemeinschaft, deren Mitglieder aus unterschiedlichen Gründen ein Wohnen unter dem Dach dieser sozialen Einrichtung wünschen oder benötigen. Da keine Betreuung während des Tages möglich ist, ist ein externer Arbeits- oder Betreuungsplatz - beispielsweise in den Kurpfalz-Werkstätten - Voraussetzung für eine Aufnahme.

"Wir haben hier eine große Nachfrage", berichtete Irmtraud Keller, Ehrenvorsitzende der Lebenshilfe, am Rand des Sommerfestes. Oftmals falle es jedoch den Familien schwer, die betroffenen Personen "loszulassen" und sie in die Obhut anderer Menschen zu geben. "Aber für viele ist das Schmidt-Rohr-Haus längst zu einem neuen Zuhause geworden, in dem sie gerne wohnen, ein Zeichen für die Qualität der Einrichtung." Es ist ein Ort des Wohlfühlens, das betreute Wohnen bietet die Möglichkeit, als Erwachsener in einer "eigenen" Wohnung zu leben und sich zu entfalten. Die Bewohner organisieren ihre Haushaltsführung und Freizeitgestaltung entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten weitestgehend selbstständig.

Dies war auch beim Fest selbst zu spüren. Da tanzten, gemeinsam mit den Damen des Cha-Cha-Clubs unter Leitung von Julia Binder, Hausbewohner, Angehörige und Besucher auf der Wiese, der Eiswagen, der später erfrischendes "Kaltes" anbot, war höchst willkommen, die Feuerwehr Wiesloch war mit einem Fahrzeug gekommen, um kleinere Rundfahrten anzubieten, und Musik gab es bereits zum Start, dem traditionellen Weißwurst-Essen. Olli Roth, der oftmals bei den Veranstaltungen der Lebenshilfe mit dabei ist, spielte auf. Später sorgten "The DeeJays" für weitere musikalische Unterhaltung. Führungen im Haus wurden angeboten und so konnte man sich einen umfassenden Überblick über das Angebot vor Ort verschaffen.

"Es ist wie ein Klassentreffen", so der Leiter des Hauses, Alfred Kolb. Viele aus der ersten Stunde seien gekommen, um gemeinsam zu feiern.