Wiesloch. (hds) Am Donnerstag wird mit dem letzten Bauabschnitt für die Querung der Heidelberger Straße in Wiesloch begonnen. Nachdem die Arbeiten in der Schillerstraße abgeschlossen sind, wird nun eine Insel inmitten der Heidelberger Straße angelegt. Dabei ist es erforderlich, die Heidelberger Straße, die bereits verengt ist, zwischen der Gerbersruhstraße und der Schillerstraße auf nur noch einen Fahrstreifen zu reduzieren. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.

Außerdem wird die Gerbersruhstraße nur noch zwischen der Blumenstraße und der Heidelberger Straße aus Richtung Heidelberger Straße befahrbar sein. Für den Verkehr wird die Gerbersruhstraße ab der Blumenstraße in Richtung Heidelberger Straße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Schlossstraße. "Wir gehen davon aus, dass wir in knapp 14 Tagen fertig sein werden", informierte Anja Dahner vom städtischen Tiefbauamt.

Während der Baumaßnahme ist mit Verkehrsbehinderungen, bedingt durch die Umleitung und den Rückstau auf der Heidelberger Straße, zu rechnen.