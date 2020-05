Nur rund 60 Gläubige konnten am Sonntag am ersten Gottesdienst nach der Corona-Zwangspause teilnehmen. Um den Mindestabstand einhalten zu können, waren immer zwei Bankreihen gesperrt und die Gläubigen saßen mit ausreichend Abstand zueinander. Foto: Dorn

Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. Nach neun Wochen Coronazwangspause fand in der Dreifaltigkeitskirche in Wiesloch gestern Vormittag der erste Gottesdienst der katholischen Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim statt. Petrus war den Gläubigen wohlgesonnen, die Sonne strahlte vom Himmel und es herrschten frühlingshafte Temperaturen – ein gutes Zeichen. Die Besucher waren gut gelaunt und freuten sich, dass Gottesdienste wieder gefeiert werden dürfen. Es war allerdings alles ein wenig anders als sonst: Wer den Gottesdienst besuchte, musste sich zuvor telefonisch anmelden, wer es versäumt hatte oder nicht informiert war, musste warten, ob alle angemeldeten Besucher erschienen. Wo sonst Platz für 400 Gläubige ist, dürfen durch die Abstandsregelungen im Moment nur rund 60 Besucher hinein. Drei Menschen fanden gestern in die Kirche keinen Platz mehr und erlebten den Gottesdienst bis zum Schluss vor der Kirche mit.

Bereits vor der Kirche wurden die Gläubigen von Ordnern empfangen und bekamen den Weg gewiesen. Eingang war an der Herdastraße, beim Verlassen der Kirche standen dann zwei Ausgänge zur Verfügung. Die Anmeldungen wurden anhand einer Namensliste vor der Kirche überprüft. Nachdem die Gläubigen sich die Hände desinfiziert hatten, wurden sie von Ordern an den Platz gebracht. Familien saßen zusammen, zwischen einzelnen Besuchern waren zwei Meter Abstand. Um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten, waren zudem zwei Bänke hintereinander gesperrt und es gab ein Wegleitsystem. Auf Weihwasser musste verzichtet werden, dafür wurde der Gottesdienst mit Weihrauch durchgeführt. Empfohlen war zudem, die Kirche mit Mund-Nasenbedeckung zu betreten und zu verlassen. Fast alle Gläubigen hielten sich daran. Im Laufe des Gottesdienstes nahmen die meisten die Mundbedeckung aber wieder ab. Trotz der ungewöhnlichen Umstände war man nach so einer langen Zeit glücklich den Glauben in Gemeinschaft auszuüben.

"Am 15. März ist der letzte Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche gefeiert worden", sagte Pfarrer Alexander Hafner, der zusammen mit Diakon Thomas Rudolf und zwei Ministranten den Gottesdienst gestaltete. Am selben Abend habe er gefühlt, dass es der letzte Gottesdienst für eine lange Zeit gewesen sei, so Hafner. Das Gottesdienstverbot kam tatsächlich am nächsten Tag. Schon davor habe es Beschränkungen gegeben, damals durften nicht mehr als 100 Menschen in die Kirche – heute seien es noch weniger. Dennoch sei man sehr froh Gottesdienste wieder feiern zu können.

Gesungen wurde während dieses ersten Gottesdienstes nicht. Aber er wurde von Sängerin Adeline Drewer und Organist Martin Ritz musikalisch begleitet, die dem Ganzen einen Hauch von Konzertstimmung gaben. Eine charmante Atmosphäre breitete sich in der Kirche zwischen gesperrten Bänken, Hinweisschildern und Abstandsregeln aus, einige Besucher wippten sogar den Takt mit. Das Gotteslob musste jeder selbst mitbringen, es lagen keine in der Kirche aus. Auch bei der Kommunion lief es ein wenig anders ab, die Kommunion gab Pfarrer Hafner mit Mundschutz und Sicherheitsabstand an verschiedenen Stellen in der Kirche aus, sodass die Gläubigen sich nicht in die Quere kamen. Ordner hatten ein Auge darauf. Am Ende des Gottesdienstes applaudierten alle sichtbar erleichtert, in Gemeinschaft in der Dreifaltigkeitskirche zu sein.