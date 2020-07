Sieben Grundstücke von vier Eigentümern hat die Wieslocher Handwerker Baugesellschaft (WHB) aufgekauft, um an dieser Stelle in der Mühlstraße ein Pflegeheim oder ein Gebäude für Betreutes Wohnen zu errichten. Foto: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Wiesloch. Direkt am Gauangelbach in Baiertal – unweit des Ortskerns – soll eine Seniorenwohnanlage entstehen. Auf dem etwa 4200 Quadratmeter großen Grundstück plant die Wieslocher Handwerker Baugesellschaft (WHB) den Bau eines Pflegeheims oder ein Gebäude für Betreutes Wohnen. Welches Konzept umgesetzt wird, hängt vom zukünftigen Betreiber ab, der derzeit noch gesucht wird. Je nachdem, wer den Zuschlag erhält, soll es auch weitere Nutzungen wie eine Tagespflege, eine Kurzzeitpflege und eine Demenz-Wohngemeinschaft geben. Einstimmig hat der Wieslocher Gemeinderat vor Kurzem den Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan verabschiedet.

In Baiertal freut man sich über die Entwicklung: "Wir haben bislang ja stark vermisst, dass Baiertaler in Baiertal alt werden können", berichtet Ortsvorsteher Karl-Heinz Markmann auf RNZ-Anfrage. Weil die Bevölkerung immer älter werde, habe man bereits vor 20 Jahren angefangen, sich für ein Altersheim in Baiertal einzusetzen. "Zunächst war dafür ein Grundstück im Neubaugebiet ,Sau berg’ vorgesehen", erinnert sich Markmann. Doch die Hanglage machte Probleme und man schaffte dort statt eines Altersheims eine Wohnbebauung. "Auf der Suche nach einem anderen Gelände war auch das Wichernhaus und das Schulgelände im Gespräch", weiß Markmann. Doch auch dort gab es Bedenken von möglichen Investoren. Sie wollten möglichst im Zentrum eine Altersresidenz bauen. Deshalb habe der Ortschaftsrat nun den neuen Standort an der Mühlstraße befürwortet. "Dem Ortschaftsrat war es ein wichtiges Anliegen, dass dort auch eine Kurzzeitpflege entsteht", unterstreicht Markmann. So sollen diejenigen, die normalerweise ihre Angehörigen pflegen, die Möglichkeit haben, für einen bestimmten Zeitraum eine Entlastung bei der Pflege zu bekommen, um beispielsweise ein paar Tage in den Urlaub zu fahren.

"Bei der Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts ,Insek 2030+’ ist deutlich geworden, dass es in Wiesloch und insbesondere auch in Baiertal eine Unterversorgung für das Wohnen im Alter gibt", berichtet Michael Schindler, Geschäftsführer der WHB und Stadtrat der Freien Wähler. Wie groß der Bedarf ist, zeigen schon jetzt – in diesem frühen Planungsstadium – die vielen Nachfragen zum Projekt. "Dabei sind wir noch weit weg vom Vertrieb", so Schindler. Sein Unternehmen will im Bereich zwischen Mühlstraße, Kirchengrundstraße und der Straße "Zum Wilhelmsblick" ein Pflegeheim mit 75 bis 80 Zimmern oder ein Betreutes Wohnen mit 47 Einheiten bauen. "Wir sind derzeit noch auf der Suche nach einem Betreiber für das Objekt, deshalb halten wir uns offen, ob ein Pflegeheim oder ein Betreutes Wohnen entstehen wird", erklärt Schindler. Das Grundgerüst für beide Konzepte stehe aber, sein Unternehmen habe als Rohbauer bereits Erfahrungen mit ähnlichen Objekten gesammelt.

Eine Anforderung der Betreiber an ein solches Projekt sei aber die zentrale Lage im Ort. "Die Menschen sollen weiterhin mitten in der Gesellschaft leben und die Möglichkeit haben, kleinere Besorgungen selbst zu erledigen", sagt Schindler. Geplant ist ein dreistöckiges Gebäude, auf dem ein zurückgesetztes Staffelgeschoss entstehen soll. Den L-förmigen Grundriss mit seinen zwei Flügeln, einem zentralen Foyerbereich und einem Speiseraum wählte der Bauträger, weil damit besser die neun Meter Höhenunterschied zwischen der Mühlstraße und dem höchsten Punkt des Grundstücks abgefangen werden können. "Im Gegensatz zum Pflegeheim würde das Betreute Wohnen die aufwendigere und aufgelockerte Fassade mit Balkonen bekommen", berichtet Schindler. Das Konzept sehe vor, dass die Bewohner – je nach Pflegegrad – Serviceleistungen des Betreibers hinzubuchen können.

In weiteren Gemeinschaftsbereichen sollen sich Bewohner und Tagesgäste begegnen können, im hinteren Teil zum Hang hin ist ein Bereich für eine Demenz-WG mit entsprechendem Gartenbereich vorgesehen. All das braucht natürlich auch Platz: Für das Gebäude ist eine Grundfläche von ungefähr 1691 Quadratmeter vorgesehen. Das liege aber vor allem an den Anforderungen der potenziellen Betreiber für einen wirtschaftlichen Betrieb eines solchen Hauses. Deshalb haben die Betreiber laut Schindler genaue Vorgaben zur Mindestanzahl von Zimmern gegeben. "Die Nachbarn waren aber von Anfang an im Boot", berichtet der Bauunternehmer. Er habe sie kurz nach dem Grunderwerb Ende 2019 über das Projekt informiert.

Nachdem der Wieslocher Gemeinderat nun grünes Licht für die Aufstellung des Bebauungsplans gegeben hat, sollen die seit April laufenden Artenschutzuntersuchungen bis zum Spätjahr abgeschlossen sein. "Der Abriss der bestehenden Häuser und Scheunen auf den Grundstücken ist für Anfang 2021 geplant", so Schindler. Baubeginn könnte – wenn alles reibungslos läuft – bereits im Sommer 2021 sein. Eine Eröffnung der neuen Senioreneinrichtung in Baiertal könnte dann 2023 gefeiert werden.