Wiesloch. (pol/mün) Am Dienstagnachmittag soll ein Mann mit einem großen Küchenmesser Passanten in der Wieslocher Fußgängerzone bedroht haben. Die Polizei wurde von Passanten gegen 16.15 Uhr alarmiert und dann zu dem Mann geführt.

An der Bushaltestelle Gebersruhstraße fanden die Beamten den Mann, der das Messer verdeckt zum Unterarm in der Hand hielt. Die Polizisten zogen ihre Dienstwaffen und forderten den Mann auf, das Messer und alle sonstigen mitgeführten Gegenstände abzulegen. Der Aufforderung kam der Mann zögerlich nach, heißt es im Polizeibericht. Dann konnte er in Gewahrsam genommen werden.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Mann sich offensichtlich despektierlich gegenüber Passanten äußerte und diesen zeitweise hinterherlief. Zu konkreten Bedrohungshandlungen sei es nicht gekommen.

Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 2 Promille.

Der 40-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht und einem Arzt vorgestellt.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Rufnummer 06222/57090 melden sollen.