Wiesloch. (seb) „Für euch ist das Ganze gemacht“, sagte Oberbürgermeister Dirk Elkemann zu den vielen Kindern, die mit ihren Familien zur Eröffnung des Johann-Philipp-Bronner-Kindergartens in Trägerschaft des Postillion-Vereins gekommen waren. Als Elkemann anlässlich der bevorstehenden Adventszeit frage, was das Wichtigste an Weihnachten ist, waren sich die Kleinen auch schnell einig: Geschenke! „Und heute kriegt die Stadt ein Geschenk, ein großes Gebäude für die Kinderbetreuung, darüber freuen wir uns riesig.“

Wie groß der neue Kindergarten ist, davon konnten sich die Besucher später bei Rundgängen überzeugen, selbst die Vertreter der Stadt kamen aus dem Staunen nicht heraus: „Toll“, lobte der OB. Sechs Gruppen gibt es, zwei Krippen für je zehn Kinder und vier Kindergartengruppen, von denen zwei ganztags geöffnet sind und eine verlängerte Öffnungszeiten hat. Letztere kann bis zu 25 Kinder, die drei anderen bis zu 20 aufnehmen.

Die Gesamtinvestition beläuft sich laut Stadt auf 3,55 Millionen Euro. Davon trägt Wiesloch, was nicht durch Zuschüsse gedeckt ist: Aus einem Bundesförderprogramm erwartet man 720.000 Euro für das Schaffen von Kinderbetreuungsplätzen und zwischen 11.000 und 18.000 Euro für Differenzierungsräume, die der Inklusion von Kindern mit Behinderung beziehungsweise erhöhtem Förderbedarf dienen. Während der Postillion Träger ist und auch die Regie bei der Errichtung des Gebäudes übernommen hatte, bleibt die Stadt Eigentümerin und Vermieterin.

Ziel sei, genug Kinderbetreuungsplätze anzubieten, so OB Elkemann, das sei nicht leicht. Daher die Idee, das Gelände der alten Kelterhalle der Winzergenossenschaft zu nutzen, um einen neuen Kindergarten zu bauen, direkt neben der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule, und so „ein kleines Bildungszentrum“ zu schaffen. Mit dem Postillion-Verein habe man einen „zuverlässigen, erfahrenen Partner“, mit dem man schon lange gut zusammenarbeite, so Elkemann. Er zeigte sich beeindruckt vom „Wahnsinnstempo“ der Bauarbeiten, alle Beteiligten könnten stolz darauf sein, „wie alles ineinander gegriffen hat“.

Der neue Kindergarten sei „ein großer Schritt voran“: Für etwas über 100 Prozent der Kinder zwischen drei und sechs Jahren kann die Stadt nun Kindergartenplätze anbieten, das ist laut Dirk Elkemann auch erwünscht, um einen gewissen Puffer für Wechsel oder Fluktuationen zu haben. Bei 38 Prozent liegt der Deckungsgrad bei unter Dreijährigen, auch deswegen, weil jetzt keine neuen Plätze hinzugekommen sind, sondern die Postillion-Krippe in den Breitwiesen geschlossen wurde und quasi in den Bronner-Kindergarten „umgezogen“ ist. 40 Prozent seien hier das Ziel, so Elkemann, da sei man auf einem guten Weg.

Dankesworte sprach Stefan Lenz, geschäftsführender Vorsitzender des Postillion-Vereins, insbesondere an die Stadt, an Architekten und Baufirmen. Man habe unter einem gewissen Zeitdruck gehandelt, um die Betreuungsplätze zügig anbieten zu können, daher fehle hie und da noch Mobiliar und das Außengelände sei nicht fertig.