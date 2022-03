Von Sophia Stoye

Wiesloch/Heilbronn. Lautes Jubeln bricht aus, als der Name der Maria-Sibylla-Merian-Schule fällt. Die Wieslocher Grundschule hat den zweiten Platz des bundesweit ausgeschriebenen Schulpreises der Dieter-Schwarz-Stiftung erreicht, sich gegen mehr als 60 Schulen durchgesetzt und damit 25.000 Euro gewonnen. Vergeben wurde der Preis am gestrigen Freitag in Heilbronn, geehrt werden damit Deutschlands beste Medienkonzepte für Schulen. Der erste Preis in Höhe von 30.000 Euro ging an ein Gymnasium aus Bochum.

"Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir einen so großen Preis mit nach Hause nehmen dürfen", erklärt Schulleiterin Simone Starke gegenüber der RNZ. "Wir haben nicht damit gerechnet." Umso größer ist die Überraschung, als Silke Lohmiller, Geschäftsführerin der Stiftung des Lidl- und Kaufland-Gründers, den Namen der Wieslocher Grundschule vorliest. "Die Merianschule verfolgt das Ziel, jedem Kind, eine ganzheitliche Bildung zu ermöglichen", so Lohmiller. In ihrem Medienkonzept wirkten Dozenten für Sprachförderung genauso mit wie Rechen- oder Lesepatinnen. Lohmiller zufolge wurden zu Beginn der Pandemie innerhalb kürzester Zeit alle Schülerinnen und Schüler mit Ipads ausgestattet. Zudem wurde während des Lockdowns eine Briefpartnerschaft beispielsweise nach Norwegen aufgebaut und Live-Videochats in die USA oder Australien organisiert. Sogar die Oma einer Viertklässlerin wurde schon einmal aus Neuseeland ins Klassenzimmer zugeschaltet, wie die Schülerin in einem Video erklärt. "Wir wollen die Welt ins Klassenzimmer holen", so Schulleiterin Starke.

Ebenfalls Teil des Konzeptes sind Foto- und Video-Projekte, die von den Lehrkräften gemeinsam mit den Eltern initiiert wurden. "Dieser Teamgeist ist es, der die Schule durch die Herausforderungen der Pandemie gebracht hat", sagt Geschäftsführerin Lohmiller. Schon früh habe das Lehrerkollegium der Wieslocher Grundschule erkannt, wie man eine zukunftsorientierte Schule werde.

Das Konzept und seine Inhalte, zu denen ein digitales Regal gehört, in das man Sachen einstellen kann, sollen auch nach der Coronakrise bestehen bleiben. Das Preisgeld wird nach Angaben Starkes in den Ausbau der Digitalisierung gesteckt: Es werden weitere Ipads, digitale Tafeln und Netzgeräte angeschafft, um sich noch besser aufzustellen.

Erst vergangenes Jahr wurde die Merianschule schon einmal ausgezeichnet: Im Mai 2021 erhielt sie den zweiten Platz des deutschen Lehrerpreises in der Kategorie "Vorbildliche Schulleitung". Geschäftsführerin Lohmiller am Ende der Preisverleihung: "Ihr habt uns wirklich begeistert und Grüße an die Oma nach Neuseeland." Auch sie war gestern live zugeschaltet.