Baiertal. (agdo) Unter dem Kommando "Viel Glück!" fielen die Würfel auf die Tische: Im katholischen Gemeindehaus fand zum 13. Mal die Deutsche Meisterschaft im "Mensch ärgere dich nicht" statt. 172 Teilnehmer aus ganz Deutschland nahmen daran teil, wobei die weiteste Anreise Spielfreudige aus dem Ruhrpott hatten.

Bürgermeister Ludwig Sauer eröffnete die Meisterschaft und wünschte allen "interessante Spiele", im Anschluss gab Spielleiter Andreas Grimm den Startschuss. Teilnehmen konnte wieder jeder ab zehn Jahren. Es waren viele "Wiederholungstäter" dabei, die Meisterschaft zog aber auch einige Neuankömmlinge an, die aus "Spaß an der Freude" mitmachten - und um einfach mal zu schauen, wie weit sie kommen können.

Vier Spieler traten gegeneinander an, das Motto des Spiels "Mensch ärgere Dich nicht" war - neben Spaß haben - Programm. Man brauchte eine gute Würfelstrategie, ein wenig Glück und hin und wieder gute Nerven. Und: "Ein Pokerface in einigen Situationen ist auch von Vorteil", verriet ein Teilnehmer schmunzelnd. Zum Beispiel, wenn man einen potenziellen Fehler des Mitspielers bemerke, ihn jedoch durch das eigene Verhalten nicht auf den Fehler aufmerksam machen möchte.

An einem der Tische spielten die "Don Promillos", eine Gruppe junger Männer, die auf den Köpfen große farbenfrohe Sombrerohüte trugen. "Wir ärgern uns nicht", versprachen die Spieler mit einem Augenzwinkern. Die "Don Promillos" gewannen die Deutsche Meisterschaft 2016, ihr Ziel war es natürlich, wieder zu gewinnen, wie sie erzählten.

Die alte Meisterschafts-Medaille trugen sie als Glücksbringer um den Hals, zudem sollte das Glanzstück anspornen, gut zu spielen. Auch andere Teilnehmer trugen witzige Kopfbedeckungen, darunter war ein selbst gebastelter "Mensch ärgere dich nicht"-Strohhut, der aus dem Spielbrett, den Spielfiguren und Würfeln bestand. An den Tischen hatte man jede Menge Spaß. Mal flog eine grüne, dann wieder eine gelbe Figur raus. Dann hieß es wieder von vorne anfangen, während die anderen schon zwei oder drei Figuren im Ziel hatten.

Deutscher Meister in der Einzelwertung wurde am Ende Klaus Stadelmaier aus Saarlouis; in der Teamwertung holte sich das Team "DoPaMaTi" aus Heidelberg mit den Spielern Domenic Feuchter, Marie Chavillie, Tim Laube und Max Hermann den Titel des Deutschen Meisters. Die Teilnehmerzahl sei so hoch wie noch nie gewesen, berichtete Andreas Grimm zufrieden. Und der Spielleiter freute sich: Dieses Jahr soll sogar noch die Weltmeisterschaft im "Mensch ärgere dich nicht" in Wiesloch ausgetragen werden.