Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Es war ein eindeutiges Votum, denn sowohl die Jury – und diese mehrheitlich – als auch das Publikum entschieden sich für "Vie Au Carré" beim Finale von "Live Dahäm". Der Songcontest im Palatin war ins Leben gerufen worden, um Künstlerinnen und Künstlern aus der Musikbranche die Chance zu geben, trotz Corona auf großer Bühne auftreten zu können. Zwar ohne Publikum, dafür wurden die Auftritte per Livestream in die heimischen Wohnzimmer übertragen. Geschafft hatten es zur Endausscheidung drei Gruppen und Cris Cosmo als Einzelkämpfer mit Gitarre, beim Finale unterstützt diesmal von einem Schlagzeuger. Etwa 250 Zuschauer hatten sich zum Finale live dazu geschaltet, mehr als 1600 Teilnehmer wurden bei der Online-Abstimmung registriert. "Wir hatten mutmaßlich etwas weniger Live-Gäste. Das schöne Wetter hat sicherlich viele nach draußen getrieben", meinte der Hausherr, Palatin-Geschäftsführer Matthias Eckstein

"Gewonnen haben alle, die teilgenommen haben", so Moderator Olli Roth bei der Begrüßung. Insgesamt 15 Auftritte konnte das Online-Publikum in den zurückliegenden Wochen anhören und bewerten, vier davon hatten es dann ins Finale geschafft. "NR/O" belegte Platz zwei, gefolgt von "Dequartier" und Cris Cosmo. Für die Siegerformation gab es 2.500 Euro Preisgeld, 2000 Euro wurde für die Zweitplatzierten ausgeschüttet, 1.500 Euro gingen an "Dequartier" und Cosmo konnte immerhin noch 1000 Euro mit nach Hause nehmen. Für alle, die bei den Vorentscheidungen ihren Auftritt auf der Bühne im Staufersaal des Palatins hinlegten, gab es zudem 300 Euro Antrittsgeld pro Person. Insgesamt waren Spendengelder in Höhe von rund 24.000 Euro von Unternehmen und Privatpersonen eingegangen. Als Publikumsliebling hatte sich "Dequartier" qualifiziert, die anderen Teilnehmer gingen als jeweilige Gewinner aus der Vorrunde an den Start.

Nach dem letzten erklungenen Ton herrschte große Anspannung. "Wer hat denn nun gewonnen", so die bange Frage der Finalisten. Die Antwort kam allerdings erst 24 Stunden später und wurde in einem eigens angesetzten Livestream am Sonntagabend verkündet. Die Entscheidung fiel vor allem der Jury, aber auch dem Publikum nicht leicht. "Wir hatten alle viel Spaß", meinte Roth. Für "Vie Au Carré" sprachen sich in der Jury Olli Roth, Jutta Werbelow von den "Nachtigallen" und Andrea Michels, Leiterin des Wieslocher Kulturamts, aus, für "NR/O" stimmte Harry Schubkegel, der Mitbegründer des Musikladens "Session".

Jeweils drei Songs wurden beim großen Showdown aufgeführt. Das Mannheimer Quintett "Vie Au Carré" machte nicht nur den Anfang, sondern präsentierte, wie sich 24 Stunden später herausstellen sollte, zugleich jene Songs, die für den Gesamtsieg reichten. Die Formation überzeugte mit Ausgewogenheit in ihrer Performance, bot Lieder in unterschiedlichen Sprachen dar und verband Musik und Natur in einer eindrucksvollen Symbiose. Ruhig, anmutig und geprägt von den beiden Sängerinnen überzeugte die Band. Die Harmonie stimmte, das Zusammenspiel der Protagonisten erwies sich als perfekt und die Tempi variierten.

Cris Cosmo wurde für seine „Entertainer-Qualitäten“ gelobt.

"Alles oder Nichts" war der Slogan und auch der Titel des Einstiegssongs von "Dequartier" aus Wiesloch. Rhythmische Aggressivität, gepaart mit rockigen Elementen und einer teilweise dominierenden Leadgitarre kamen gut an. "Ihr habt Euch gegenüber eurem ersten Auftritt sogar noch gesteigert", so das erste Urteil der Jurymitglieder. Auch originelle Elemente wie beim Lied "Mach weiter so" gefielen. Bei "NR/O" war es die Sängerin, die einmal einschmeichelnde, dann wieder forschere Töne anschlug, begleitet von einem Drummer der allerersten Güteklasse. "Ihr habt einen profihaften Auftritt hingelegt", zollte die Jury höchstes Lob. Es war der Ausflug in die Disco-Welt, der prägte.

Cris Cosmo, diesmal mit einem Schlagzeuger zusammen auf den Brettern, sang erzählend und berichtete zwischendurch von seiner geplanten Hochzeit. "Vielleicht im September", kündigte er vorsichtig an. So waren seine Beiträge denn mit einem Hauch von durchaus optimistischen Untertönen versehen und von der Jury gab es dafür ein Extra-Lob. "Du bist halt ein Entertainer", war da zu hören.

Das Fazit der Reihe war schnell gezogen. "Die Idee, innerhalb weniger Wochen eine solche Veranstaltung zu organisieren, ist toll", meinte Olli Roth und Andrea Michels bedankte sich stellvertretend bei all denen, die diesen Livestream überhaupt erst ermöglicht hatten. Dazu zählen die Stadtverwaltung sowie die Bürgerstiftung Wiesloch, der Rotary Club Schwetzingen-Walldorf, der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci sowie das Palatin.

Der Schauplatz, das Palatin, erwies sich als der ideale Ort. Vor allem das dortige Team, das Finale wurde alleine von insgesamt sechs Kameras übertragen, erhielt großes Lob. Die Technik funktionierte bestens, die Beleuchtung und die Tonmischung waren perfekt und nicht nur das: Denn von den Erfahrungen kann bei künftigen Veranstaltungen profitiert werden.

Geschäftsführer Matthias Eckstein berichtete, bereits in Kürze werde man eine Veranstaltung eines Unternehmens im Hause haben, bei der das jetzt erprobte Format eingesetzt werde. "Wir können das", meinte er nicht ohne einen stolzen Unterton. So hofft man, in der Phase ohne größere Veranstaltungen wenigstens auf einem solchen Weg zusätzliche Kunden für Livestream-Events gewinnen zu können.