Östringens Wald hat in den letzten Jahren stark unter Hitze und Trockenheit gelitten. Großflächige Aufforstungsmaßnahmen finden daher statt. Foto: Braunecker

Östringen. (br) "Wir bräuchten mehrere verregnete Sommer hintereinander": Nur so würde der Wassermangel in den tieferen Bodenschichten gemildert. Das erläuterten Forstabteilungsleiter Simon Boden und Revierleiter Jochen Kaiser dem Östringer Gemeinderat.

Die Bewirtschaftung des Stadtwalds ist geprägt vom Ringen mit der lang anhaltenden Trockenheit der zurückliegenden Vegetationsperioden, verbunden mit großer Hitze in den Sommermonaten. Forstexperte Boden lenkte den Blick auf die vielfältigen Schadensbilder, die im Stadtwald nach mehreren besonders niederschlagsarmen Jahren seit 2017 anzutreffen sind. "Über alle Baumarten hinweg stellen wir Schwierigkeiten mit der mangelnden Wasserverfügbarkeit fest. Die Veränderungen in den klimatischen Rahmenbedingungen vollziehen sich für die meisten Bäume einfach zu schnell."

Flächenhafte Dürreschäden und vermehrter Schädlingsbefall in ohnehin geschwächten Beständen: Die Revierleitung musste in den letzten Jahren die sogenannte "zufällige Nutzung", also den eigentlich nicht geplanten Einschlag abgestorbener Bäume, deutlich erhöhen. Mit 4351 Festmetern macht dies den bei weitem größten Anteil der gesamten Holzernte von 5634 Festmetern aus.

Zur Pflege der Jungbestände und zur Sicherung einer stabilen Baumarten-Mischung wurden auf 7,5 Hektar aufwendige Pflegemaßnahmen durchgeführt. Zugunsten der vorwiegend aus jungen Eichen und Elsbeeren bestehenden Kulturen wurde konkurrierende Vegetation entfernt. Auf 30 Hektar wurden naturverjüngte Kulturen – die durch die selbstständige Vermehrung der Bäume entstanden – gesichert.

Zur Verbesserung der Klimastabilität des Walds wurden auf sechs Hektar geeignete Flächen zur Wiederbepflanzung vorbereitet und neue Kulturen mit insgesamt rund 20.000 Setzlingen angelegt – die hohe Zahl ist notwendig, weil ein dichter Bestand erwünscht ist, aber nicht alle Jungpflanzen überleben werden. Mit etwa 14.000 Jungbäumchen ist die Elsbeere wieder sehr stark vertreten, dazu kamen unter anderem Douglasie, Kirsche, Speierling, Schwarznuss und Tanne. Für Nachbesserungen auf ausgefallenen Bereichen in den Kulturflächen mussten 2750 Pflanzen gesetzt werden.

Für 2022 gehen Forstabteilungsleiter Boden und Revierleiter Kaiser von einem Holzeinschlag von 3690 Festmetern aus, der Verkaufserlös dürfte bei 215.000 Euro liegen. Dem stehen Erntekosten von 110.000 Euro und Aufwendungen unter anderem für die Pflege der angelegten Kulturen von 225.000 Euro.

Die Vertreter der Forstbehörde informierten zudem ausführlich über geplante Sicherungsmaßnahmen am Waldsaum parallel zur Rozenburgstraße am nördlichen Stadtrand Östringens. Der Wald reicht unmittelbar an die Gärten der Hausgrundstücke heran, Geäst zahlreicher alter Eichen ragt über die privaten Flächen, hier bestehe Handlungsbedarf, hieß es.

Mehr Licht brauchen dort überdies kleine Eichenpflanzen, die von selbst dort aufgekeimt sind: Die Entfernung konkurrierender Pflanzen soll einen guten Aufwuchs ermöglichen. All dies werde eng mit den Behörden für Arten- und Naturschutz abgestimmt, versicherten Forstabteilungsleiter Boden und Revierleiter Kaiser.

Sie ergänzten, dass die zuletzt wieder mehrfach öffentlich thematisierte Ortsumfahrung der Bundesstraße 292 für den Forst jetzt noch keine Rolle spiele, schließlich sollten die Planungen erst ab 2025 konkret werden. Vielmehr kümmere man sich gerade "aktiv um die nächste Generation des Walds".

Bürgermeister Felix Geider merkte an, dass im nördlichen Stadtforst rund 60 Prozent einer Fläche von insgesamt etwa 18 Hektar dauerhaft stillgelegt, also forstlich nicht weiter genutzt werden.