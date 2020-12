Von Agnieszka Dorn

Walldorf/St. Leon-Rot. Ein Klingeln an der Tür und eine kurze Vorstellung des Vollzugsdienstes: So beginnen die Kontrollen, ob die Corona-Quarantäne eingehalten wird. Wer zu häuslicher Quarantäne verpflichtet ist und nicht zu Hause angetroffen wird, dem drohen Bußgelder. Um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um die betreffende Person handelt, werden vor der Haustür Name und weitere andere Daten abgeglichen.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie kontrolliert der Vollzugsdienst beziehungsweise das Ordnungsamt verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln in der Region. Die Kontrollen gehen von Maskenpflicht-Verstößen – beispielsweise in den Nahversorgern – über Versammlungs-Kontrollen auf Straßen oder in Parks bis hin zur Einhaltung der Quarantänezeit. Man setzt dabei auf Aufklärung, Kommunikation und Einsicht, fast alle in der Astorstadt halten sich daran. Wer allerdings nicht zuhause anzutreffen ist, muss mit einer Anzeige und somit mit Bußgeld rechnen. "Walldorf hat derzeit rund 100 Personen, die sich in Quarantäne befinden", sagt Michael Jungbauer, Fachdienstleiter des Vollzugsdienst der Stadt Walldorf.

Es sind allerdings nicht alle mit Covid-19 infiziert, sondern auch deren Haushaltsangehörige, Krankheitsverdächtige und Kontaktpersonen der engen ersten Kategorie. Das Land Baden-Württemberg hat die Quarantänezeit seit Dezember von 14 auf zehn Tage verkürzt. Wer aus einem Risikogebiet aus dem Ausland kommt, muss ebenfalls zehn Tage in Quarantäne, die nach fünf Tagen durch einen negativen Test verkürzt werden kann.

"Die Quarantäne-Listen bekommen wir vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises", berichtet Michael Jungbauer, aufgeführt sind unter anderem die Dauer der Quarantäne, Telefonnummer und natürlich die Adresse. Das Team um Michael Jungbauer prüft dann stichprobenartig, ob die betreffenden Personen zu Hause sind. Zum überwiegenden Teil hält man sich in der Astorstadt daran, es komme aber auch mal vor, dass jemand nicht daheim sei. In solchen Fällen versucht der Vollzugsdienst noch an Ort und Stelle die Person telefonisch zu erreichen und kontrolliert innerhalb einer Stunde nochmals, ob sie dann zu Hause ist. Sollte das nicht der Fall sein, geht die Information an die Bußgeldstelle des Landratsamts. Mit dem Bußgeldbescheid hat man die Möglichkeit, sich zu äußern. Protokolliert wird übrigens alles.

Bei einer der Kontrollen gab etwa ein Familienmitglied an, der in Quarantäne befindliche Vater sei gerade im Keller, berichtet Michael Jungbauer, – dort war er aber nicht, man konnte ihn auch nicht telefonisch erreichen. Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, darf in Quarantänezeit nicht einmal in den Keller, denn auf dem Weg dahin ist nicht garantiert, dass ihm niemand begegnet. Aber die Wenigsten wissen das.

Ebenfalls mit einer Kontrolle müssen Menschen rechnen, die in der Astorstadt mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Das Vollzugsdienst-Team kontrolliert in Bussen innerhalb Walldorfs die Einhaltung der Maskenpflicht. Kontrolliert werden zudem unter anderem Nahversorger, Friseure, Läden und vor dem Lockdown-Light die Gastronomie, ob alle Regeln eingehalten werden. Auch die Schulen sind davon nicht ausgenommen. Die Parks kontrolliert die "Corona-Streife" ebenso.

"Uns ist wichtig, zunächst über die aktuellen Regeln zu informieren", so Michael Jungbauer, nicht jedem seien die derzeitigen Verordnungen bekannt. Sollte bei der zweiten Kontrolle allerdings der Fehler nicht behoben sein, verliere man das Verständnis. Das war etwa in einem gastronomischen Betrieb vor einiger Zeit der Fall: Dort hatte sich eine Bedienung wiederholt nicht an die Maskenpflicht gehalten. Auch Jugendliche steigen gerne mal in die Diskussion ein, berichtet Jungbauer. Die meisten zeigten letztendlich aber Einsicht.

Mehr Arbeit durch Corona haben in St. Leon-Rot (v.l.) Ordnungsamtsmitarbeiter Torsten Hoffmann, Ordnungsamtsleiterin Anette Reich und Sachgebietsleiter Benjamin Schwalb. Foto: A. Dorn

In St. Leon-Rot hat das Ordnungsamt ebenfalls alle Hände voll zu tun: Der Arbeitsaufwand ist seit dem Ausbruch der Pandemie gestiegen, etliche Aufgaben sind durch die Corona-Verordnungen neu dazugekommen. "Dadurch haben sich andere Aufgaben nach hinten verlagert", berichtet Ordnungsamtsleiterin Anette Reich. Die Herausforderung, alle Aufgaben zu stemmen, ist groß. Wenngleich im Laufe der letzten Monate eine gewisse Routine eingekehrt sei, erzählt Ordnungsamtsmitarbeiter Torsten Hoffmann. Auch in St. Leon-Rot kontrollieren die Mitarbeiter, ob bei Nahversorgern, Friseuren, Läden, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, Vereinen und vor November bei der Gastronomie die Regeln eingehalten werden. Hier setzt man ebenso zunächst auf Aufklärung und Information.

Der Arbeitsaufwand war beim ersten Lockdown enorm, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gemeindehallenbads eine Schulung bekamen und in die Außenkontrollen miteinbezogen wurden. Das sei nicht mehr der Fall, weil das Schwimmbad zwar für die Öffentlichkeit geschlossen, aber für das Schulschwimmen offen sei, sagt Reich. Die Telefone standen beim Ordnungsamt nicht mehr still, weil etwa Nahversorger, Vereine und Gastronomen wissen wollten, was umgesetzt werden muss und jeder alles korrekt machen wollte. Nach wie vor gehöre aber die telefonische Information zum Alltag.

Andere Aufgaben rücken derweil in den Hintergrund: Bürgerinnen und Bürger etwa müssen etwas länger bei Verkehrsfragen warten, bis sich die Verkehrsbehörde das Problem vor Ort anschaut. Beide Kommunen bekommen übrigens auch Hinweise aus der Bevölkerung, wenn Regeln nicht eingehalten werden und gehen diesen Hinweisen auch nach.