Von Carmen Diemer-Stachel

Walldorf. Die Walldorfer Musiktage feiern ihr zehnjähriges Bestehen. Längst hat sich das klassische Musikfestival der Stadt einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Metropolregion und darüber hinaus erobert. Dr. Timo Jouko Herrmann, dem künstlerischen Leiter und Initiator der Musiktage, ist es gelungen, unter dem Motto "Dichter und Denker" wieder ein spannendes und ungewöhnliches Programm, gespickt mit allerlei musikalischen Raritäten, zusammenzustellen.

Der rote Teppich wurde vor dem Rathaus ausgerollt und das in blau-violettes Licht getauchte Foyer in einen Konzertsaal verwandelt. Der Eröffnungsabend widmete sich einer fast gänzlich vergessenen Musikgattung, nämlich dem Melodram: eine Form der musikalischen Interpretation von Lyrik, bei der die Gedichte rezitiert werden, während das Klavier den Text auf klanglicher Ebene interpretiert und vertieft. Diese heute kaum noch beachtete musikalische Gattung etablierte sich an der Wende zum 19. Jahrhundert und war in den Salons des Bildungsbürgertums äußerst beliebt. Dort war es auch Mode, den Melodramen durch nachgestellte bekannte Gemälde einen besonderen Rahmen zu geben, um deren Wirkung noch zu steigern. So sah Party-Spaß im 19. Jahrhundert aus!

Nachdem Pianistin Asli Kiliç und Sprecherin Renate Büchner die Gäste mit Melodramen in Bann gezogen hatten, schnitten Bürgermeisterin Christiane Staab und Festivalleiter Timo Jouko Herrmann die Torte anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Walldorfer Musiktage an. Fotos: Pfeifer/Diemer-Stachel

All diese interessanten Einblicke in die Musikgeschichte gewährte der promovierte Musikwissenschaftler Herrmann dem zahlreich erschienenen Publikum. Auch versorgte er die aufmerksam lauschenden Zuhörer mit aufschlussreichen Informationen zu den vorgestellten Dichtern und Komponisten. Für die Interpretation der Melodramen von Franz Schubert und Robert Schumann hatte er zwei Meisterinnen ihres Faches engagiert. Als Sprecherin fungierte Renate Büchner, selbst Lyrikerin und ehemalige langjährige Leiterin der Walldorfer Stadtbücherei, die Musik steuerte die renommierte Pianistin Asli Kiliç aus Mannheim bei, die nicht zum ersten Mal bei den Musiktagen zu Gast war.

Beide Künstlerinnen harmonierten wunderbar zusammen. Die herrlich rezitierten Gedichte und die mit tiefem Empfinden vorgetragene Musik verwoben sich zu einem großen Ganzen. Die Zuhörer wurden augenblicklich in den Bann der Worte und Klänge gezogen. Eröffnet wurde der Abend, nach den Grußworten von Bürgermeisterin Christiane Staab und Herrmann, zunächst ganz passend zum Thema mit Robert Schumanns Klavierstück "Der Dichter spricht" aus seinem Zyklus "Kinderszenen" op. 15, innig vorgetragen von Asli Kiliç. Auf engstem Raum werden hier ernsthafter Choralgestus, kunstvolle rhetorische Pausen und rhythmisch freie Deklamation zusammengeführt. Das Streben nach einer reinen instrumentalen Poesie ist spürbar, das Schumanns Klavierwerk wie ein roter Faden durchzieht.

Mit Franz Schuberts "Abschied von der Erde" nach dem Gedicht von Adolf Pratobevera von Wiesborn wurde das erste Melodram vorgestellt. Es ist ein spätes Werk des Frühverstorbenen und war als Epilog des dramatischen Gedichts "Der Falke", eines romantischen Ritterdramas, gedacht. Der Dichter hatte Schubert um die Vertonung der Schlussverse gebeten. Wie ein Gebet spricht die fromme Mechthild die Verse am Sterbebett ihres Schwiegervaters. Der elegische Text wurde von den sanft fließenden Triolenbewegungen des Klaviers umhüllt, die weniger eine Melodie erkennen ließen, als eine Klangfläche zu schaffen schienen. In diese zart tönende Klangwolke wurden die vortrefflich artikulierten und erhebend gesprochenen Worte sanft gebettet.

Schaurig wurde es mit dem nächsten Melodram, der "Ballade vom Heideknaben" von Robert Schumann nach einem Gedicht von Friedrich Hebbel. Darin geht es um einen Jungen, der die eigene Ermordung im Traum voraussieht. Von seinem Meister wird er mit 30 Talern auf die Reise geschickt und des Geldes wegen von einem Hirtenknecht erschlagen. Das Publikum lauschte völlig gebannt und fieberte mit dem Knaben mit. Affektgeladene Tremmoli rüttelten auf und eine erstaunliche, durch zahlreiche chromatische Durchgänge ausgeweitete Harmonik verblüffte. Schauerlich, in tiefer Lage, lieh Renate Büchner dem bösen Knecht ihre Stimme, während sie den Knaben in höherer Tonlage sprach und dessen Grauen spürbar werden ließ. Der Vortrag zusammen mit der lautmalerischen Musik war so spannend, dass einem das Herz vor Aufregung klopfte.

Romantisch-chevaleresk ging es dagegen im Melodram "Schön Hedwig", einer mittelalterlichen Liebesgeschichte, zu. Schumann komponierte dieses Werk ebenfalls auf den Text eines Hebbel-Gedichts. Hier gibt es ein glückliches Ende für die als Waise aufgewachsene Hedwig und den jungen Ritter, an dessen Hof sie als Bedienstete lebt. Schumann beschwört die archaische Welt des Mittelalters mit ungewöhnlichen modalen, kirchentonartigen Wendungen herauf. Dem ritterlich-aufstrebenden Marschmotiv wird ein chromatisch durchgefärbter Tonsatz, der zum Ausloten der Gefühlswelten zwischen Ritter und Magd genutzt wird, gegenübergestellt. Wunderbar harmonierten Stimme und Klänge. Ein festlicher Hochzeitsmarsch beschloss das erhabene Werk.

Mit dem nochmaligen Vortrag von Schumanns Klavierstück "Der Dichter spricht" schloss sich der Kreis. Das Publikum zeigte sich restlos begeistert und spendete reichlich Applaus und Bravo-Rufe. Die Stadt Walldorf wartete im Anschluss mit einer Überraschung auf: Bei einem kostenlosen Umtrunk und einer leckeren Jubiläums-Torte, die Bürgermeisterin Staab und Timo Herrmann anschnitten, konnten die Gäste den Abend angenehm ausklingen lassen.