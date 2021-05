Hoffnungsvoll: Förster Gunter Glasbrenner steht in einer 2020 mit viel Aufwand angelegten Aufforstungsfläche und deutet auf ein Areal, das demnächst bepflanzt werden soll. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

Walldorf."Wir geben uns eine Riesenmühe, dass es schön wird." Und wenn Förster Gunter Glasbrenner "schön" sagt, meint er einen vielfältigen, artenreichen Wald, der für den Klimawandel gewappnet ist. Auf ganz unterschiedliche Charakteristika ist dabei zu achten, wie der Streifzug der RNZ mit dem Förster zeigt. 760 Hektar der Walldorfer Gemarkung sind von Wald bedeckt, überwiegend Stadtwald, 266 Hektar sind Staatswald. Glasbrenner ist darüber hinaus für Reilingen, Hockenheim und Brühl zuständig. Die Aufgabenfülle des 63-Jährigen und seines Teams ist entsprechend groß.

Entlang der Autobahn A6 sind Christian Hess, Marcel Greulich und Tobias Ritt mit Sicherungsmaßnahmen beschäftigt. In einem 30 Meter breiten Streifen – "so hoch ist die höchste Kiefer", erklärt Glasbrenner – werden Gefahren für die nächsten Jahre gebannt. Und doch wird sorgfältig ausgewählt: Mit geschultem Auge stellt Glasbrenner fest, dass eine Eiche kerngesund ist, "die bleibt".

Abgestorbene Äste müssen weg, andererseits muss auf Nester oder Spechthöhlen geachtet werden. "Das ist ein verantwortungsvoller Job", erklärt Marcel Greulich. "Harte Arbeit", räumt er ein – in der Natur zu sein und den Wald zu pflegen, sei aber schön. Kiefern und andere Nadelbäume werden gefällt, weil absehbar ist, dass sie den zunehmenden Hitze- und Trockenheitsphasen nicht standhalten.

"Aber einfach alles umfegen, damit ist es nicht getan", betont der Förster. Stattdessen gehe es ums Gestalten. Von Büschen über kleine zu großen Bäumen solle "ein wunderbar gestufter Waldrand" entstehen. Er denke da an Weiß- und Schwarzdorn, Hainbuche, Feldahorn, Linde und Eiche, die er und sein Team pflegen oder neu setzen wollten. "In ein paar Jahren sieht niemand mehr unseren Eingriff, da freue ich mich schon drauf."

In "Waldrefugien" auch an der A6 sind mehrmals im Jahr aufwendigere Pflegemaßnahmen erforderlich. Da geht es um alte "Habitatbäume", auf die vielerlei Arten angewiesen sind, Spechte und Vögel, die in verlassenen Spechthöhlen nisten, Fledermäuse, Kleinsäuger und Insekten.

Kurioserweise wird an der A6 ein Neophyt, eine invasive Pflanzenart, geschont: die Spätblühende Traubenkirsche. "Der Prunus stört hier nicht", findet der Förster, die lateinische Bezeichnung verwendend. Anderswo bereiten Neophyten durch Aggressivität, Zähigkeit und Gift massive Probleme.

Für die Wegesicherung im Dannhecker Wald am Stadtrand Richtung Sandhausen wird ein sogenannter "Harvester" beauftragt. Zum Schutz der Waldbesucher soll dieser Holzvollernter abgestorbene Bäume herausnehmen und zersägen. "Nur dürre Bäume", betont Glasbrenner, "damit den Leuten nichts auf den Kopf fällt." Der Anteil absterbender Bäume ist laut dem Förster überaus groß, da kann das Waldarbeiterteam, obwohl tagtäglich im Einsatz, nicht mehr mithalten.

Da der Fokus auf dem Schutz von Häusern, Sportplätzen, Spielplätzen, Straßen und Hauptwegen liegt, "kann es sein, dass manche Trampelpfade vorerst versperrt bleiben.", so Glasbrenner. Achtsamkeit sei notwendig, mit herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen müsse man rechnen. "In einem kranken Wald ist das Risiko deutlich erhöht."

Der Klimawandel macht sich zunehmend bemerkbar. Daran können sich unsere Wälder nicht im selben Tempo anpassen, auch, weil sie bis vor wenigen Jahrzehnten vielfach auf schnellen Holzertrag getrimmt waren, statt sich naturnah und vielfältig zu entwickeln. "Von reinen Kiefern- oder Douglasien-Beständen sind wir schon lange abgekommen", erklärt Glasbrenner.

Bei Aufforstungen werden zum Beispiel Feldahorn, Eiche, Esskastanie, Hainbuche oder türkische Baumhasel gepflanzt – "alle klimastabil", also mit der nötigen Toleranz für Hitze und Trockenheit. Zudem testet Glasbrenner in Zusammenarbeit mit der Forstlichen Forschungsanstalt des Landes in Freiburg ein Material, das die Wasserspeicherfähigkeit der Walderde merklich erhöhen soll.

Ein stabiler Mischwald ist das Ziel, etwa im Reilinger Eck. Auf einem halben Hektar sind die Jungbäume bereits bis zu 50 Zentimeter hoch. "Die wurden im Frühjahr 2020 gepflanzt und drei Mal bewässert, mit 20 Litern pro Pflanze", erklärt der Förster. "Und es sind 5- bis 7000 Pflanzen." Mit dem Ergebnis ist er bisher zufrieden, "das sieht klasse aus".

Ehe die Setzlinge aber in den Boden können, muss der vorbereitet werden, von Bewuchs befreit, gefräst und geebnet, das ist auf der ein Hektar großen Fläche nebenan zu sehen. Bis in über 40 Zentimeter Tiefe mussten Engerlinge abgetötet werden, die sonst die Wurzeln fressen. Die Maikäfer-Eltern wiederum werden durch die grasfreie Oberfläche hoffentlich abgeschreckt, neue Eier zu legen.

Wiederholt muss die Kermesbeere mit Stumpf und Stiel herausgerissen werden. Das ist ein Neophyt, der jungen Beständen und der einheimischem Flora gefährlich werden kann und überdies menschliche Haut, Atemwege und Augen reizt. "Die kommt auf jeder Freifläche, das ist unausweichlich", so Glasbrenner, "und sie kommt immer wieder."

Am Rand der Aufforstungsflächen wurde totes Holz aufgeschichtet, "das ist ökologisch sehr wertvoll", erklärt der Förster. Diverse seltene Arten finden dort Lebensraum und Nahrung, Moose, Flechten oder Farne, Mäuse und andere Kleinsäuger, Amphibien sowie Insekten.

Damit gehen er und sein Team ähnlich vor wie im Walldorfer "Totholzgarten". Hier wurden größere und kleinere Stämme aufgeschichtet, um holzbewohnenden Arten einen Lebensraum zu geben, Pilzen, Insekten oder Echsen. Hier läuft gegenwärtig ein "Monitoring": Klebefallen sammeln Insekten ein, damit für Naturschutz-Fachleute erkennbar wird, welche Arten diesen Lebensraum annehmen.

Das Material für den Totholzgarten stammt unter anderem aus dem "trockenen Kiefernwald der sarmatischen Steppe" – ein wertvolles Biotop, von dem es in ganz Baden-Württemberg nur noch 11,2 Hektar gibt, sieben davon in Walldorf. In diesem kleinen Bereich des insgesamt über 135 Hektar großen "Reilinger Ecks" werden die Kiefern gefördert und Laubgehölze entnommen. Demnächst weiden Esel hier, die beispielsweise Brombeere und Himbeere fressen, später auch Schafe und Ziegen. Das alles kommt sehr seltenen Pflanzen wie dem "Doldigen Winterlieb" zugute.

Nicht nur hier spielen Natur- und Artenschutz eine wesentliche Rolle, sie fließen in jede seiner Entscheidungen ein. Mit Stolz verkündet Glasbrenner etwa: "Ich habe die Bechstein-Fledermaus in meinem Revier, das ist eine besondere Verantwortung." Darum ist die ständige Zusammenarbeit mit Experten essenziell.

Das unterstreicht Glasbrenner auch bei einer weiteren wichtigen Aufgabe: der Öffentlichkeitsarbeit. Der Förster erläutert und wirbt um Verständnis. Manchmal schickt er Reiterinnen zurück auf Wege, die für Pferde geeignet sind, warnt davor, Kinder auf Totholz-Haufen klettern zu lassen, "das ist ganz gefährlich", und bittet darum, Esel, Schafe und Ziegen nicht zu füttern. Als Antwort auf Kritik, es würden zu viele Bäume geschlagen, deutet er auf abgestorbene Kiefern, die auf Wege stürzen könnten. Hier gehe es nur um die Sicherheit, betont Glasbrenner. In diesem Zusammenhang möchte er die Menschen für den Kampf gegen den Klimawandel sensibilisieren, "das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe".

Ein dringendes Anliegen ist, dass die Leute Rücksicht auf die Natur nehmen. Gegenwärtig macht ihm der Vandalismus am "Maulbeerbuckel" im Wald am Stadtrand Richtung Nußloch Sorgen. Auf dieser freigelegten Binnendüne, auf deren nährstoffarme Böden seltene Tier- und Pflanzenarten spezialisiert sind, muss ständig etwas repariert werden. Absichtlich werden die Absperrungen zerstört, frei laufende Hunde wühlen den Boden auf, Mountainbiker rasen quer über die Dünenkuppen, obendrein wird Müll in Nistkästen für den Wiedehopf gestopft.

Wenn die Menschen nur ein Auge für die Besonderheiten dieses Lebensraums hätten, so Glasbrenner. Derzeit blüht hier gelb und zahlreich die Wolfsmilch, hie und da sind aber auch seltene Blumen wie Wohlriechende Skabiose und Sandsilberscharte zu entdecken.

"Wir haben so viel Liebe in die Pflege gesteckt", berichtet Glasbrenner, "Hunderte Arbeitsstunden. Und die machen alles kaputt, das tut so weh!" So wie er bei der Pflege immer mit, nicht gegen den Wald arbeiten könne, müssten alle Menschen Respekt vor dem Wald haben, wenn sie ihn sowohl als Lebensraum als auch als Erholungsort erhalten wollten.