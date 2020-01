Von Kerstin von Splényi

Walldorf. "Musik hat von allen Künsten den tiefsten Einfluss auf das Gemüt." Dieser napoleonischen Weisheit ist es wohl zu verdanken, dass so viele Neujahrskonzerte mit schwungvollen Werken der Walzerdynastie Strauss das Jahr eröffnen. Auch das SAP Sinfonieorchester unter der musikalischen Leitung von Johanna Weitkamp hat sich dieser Tradition angeschlossen. In der "gefühlt randvollen Astoria-Halle", wie Bürgermeisterin Christiane Staab bei der Begrüßung begeistert feststellte, starteten die mehr als 40 Musiker gemeinsam mit den zahlreichen Walldorfern im Walzertakt ins neue Jahrzehnt.

Ein neues Jahr symbolisiert auch immer Aufbruch und Veränderung. So auch im Vorstand des Fördervereins des Hospizes Agape. Nach dem Ausscheiden von Hans Klemm stellte sich Peter Schäfer als neuer Vorsitzender dem Publikum vor. "Ich weiß, ich bin in große Fußstapfen getreten", räumte er ein, doch er sei guten Mutes und freue sich auf viele Begegnungen mit engagierten Menschen.

Der Walzer "Hereinspaziert" des vierten und letzten Hofballmusikdirektors Carl Michael Ziehrer war nicht nur eine Aufforderung an alle Gäste im Saal, sondern durchaus auch als Angebot für den festlichen Auftakt des Jubiläumsjahres zu verstehen. Ziehrer, einst Liebling des Wiener Publikums, folgte in seinem Amt auf drei Strauss’sche Vorgänger. Die anschließenden lebhaften Holzbläser-Melodien in Verbindung mit dem anwachsenden Crescendo der Streicher und Oboen aus der Ouvertüre "Die Italienerin in Algier" stammen aus der Feder von Gioacchino Rossini. Der italienische Komponist, der zu den erfolgreichsten der Musikgeschichte gehört, hatte ein legendäres Arbeitspensum und scheint manche seiner zahlreichen Opern in wenigen Wochen komponiert zu haben.

Die Strauss-Familie hat nicht nur Walzerkönige hervorgebracht. Eduard Strauss, jüngster Sohn von Johann Strauss (Vater), gilt als Meister der Polka. Seine Schnellpolka "Electrisch" verlangte an Temperament und Spielfreude den Musikern einiges ab. Der wie seine Brüder Johann und Josef sehr produktive Eduard eröffnete den Reigen der Strauss-Werke an diesem Abend.

Mit viel Nonchalance führte Christian Stumpf, der für die strategische Weiterentwicklung des Orchesters und die Entwicklung neuer, nachhaltig wirksamer Benefiz-Konzertformate verantwortlich zeichnet, als Moderator durch den Abend. Mit seiner humorigen Conférence überbrückte er mühelos die kleinen Verschnaufpausen des Orchesters.

Dass klassische Musik nicht immer nur ernst sein muss, sondern auch viel mit Humor und Freude am Musizieren zu tun haben kann, bewiesen die Kulturbotschafter des Walldorfer IT-Unternehmens in verschiedenster Form. Der "Frühlingsstimmen"-Walzer von Johann Strauss (Sohn), der mit frischer Fröhlichkeit und den Vogelstimmen der Querflöten-Parts auf den nicht mehr allzu weit entfernten Frühling einstimmte, wurde kurz nach seiner Uraufführung 1883 zum Gassenhauer. Anschließend entführte das Orchester alle Anwesenden in eine Waldidylle. Mit Vogelgezwitscher und einem einsamen Kuckuck, der zuvor noch eine heitere musikalische Einstimmung benötigte, schien der Eindruck eines Waldspaziergangs mitten "Im Krapfenwald’l" (Johann Strauss, Sohn) perfekt.

Als Meister der lauten und leisen Töne erwies sich das Orchester mit der Ouvertüre "Waldmeister", dem vorletzten noch selbst vollendeten Bühnenwerk von Johann Strauss (Sohn). Der charakteristisch vom Quint-Ton absteigende D-Dur-Dreiklang hat das Walzerthema des Schlussgesangs "Trau, schau, wem?" berühmt gemacht. Selbstverständlich durften Klassiker wie "Wiener Blut" und die Ouvertüre der "Fledermaus" bei einem solch hochkarätigen Konzert nicht fehlen.

"Auf eine gute Zeit", das Motto des Walldorfer Jubiläumsjahres, stimmte die Schnellpolka "Ohne Sorgen" von Josef Strauss ein. Dieser übermütig rasanten Komposition ist nicht anzumerken, unter welch widrigen Umständen sie einst entstanden ist. Kraftvoll und mitreißend optimistisch – so gelingt der Einstieg ins neue Jahr. Das "Perpetuum mobile" – ein musikalischer Scherz von Johann Strauss (Sohn), der das Orchester in eine klingende, nie stillstehende Maschine verwandelt – ist auch zum Symbol dafür geworden, dass die Strauss-Musik weiterklingt, weiter und weiter …

Unter Bravorufen und mit begeistertem Applaus des Publikums krönte das Orchester diesen Abend mit zwei sehnsüchtig erwarteten Zugaben. Der Walzer "An der schönen blauen Donau" gilt als inoffizielle Hymne des Bundeslands Wien und wurde eigentlich als Chorfassung geschrieben, die jedoch nur noch selten zur Aufführung kommt. Den Schlusspunkt setzten Weitkamp und ihre Musiker selbstverständlich mit dem "Radetzky-Marsch" von Johann Strauss (Vater) bei dem das Publikum als zusätzlicher Klangkörper ins Spiel kam, der sich bereitwillig dem "Kommando" der Chefdirigentin unterwarf.