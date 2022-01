Walldorf. Nicht erst beim Fußverkehrs-Check, sondern verschiedentlich auch zuvor hatten Walldorfer Bürgerinnen und Bürger kritisiert, dass in der Innenstadt, gerade an der Drehscheibe, 50 Stundenkilometer erlaubt sind. Da es sich um eine Kreisstraße (K4256) handelt, musste die Stadt einen Hebel finden, um Tempo 30 auszuweiten – und fand ihn nicht in der Sicherheit, sondern im Lärm.

Die im Lärmaktionsplan festgestellten Grenzwertüberschreitungen machten ein räumlich begrenztes Tempolimit möglich. Jetzt wurde "Tempo 30" auf der K4256 ausgeschildert: von der Nußlocher Straße bei Hausnummer 55 über die Drehscheibe hinweg in die Bahnhofstraße bis zur Einmündung der Straße Walzrute am Nahversorgungszentrum.