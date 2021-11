Von Timo Teufert

Walldorf. Nachdem Walldorfs Kämmerei die Erwartungen für die diesjährigen Gewerbesteuereinnahmen wegen der Corona-Pandemie deutlich auf 120 Millionen Euro heruntergeschraubt hatte, prägt den Haushalt 2022 ein deutlicher Optimismus: Im Walldorfer Rathaus rechnet man im kommenden Jahr mit Gewerbesteuereinnahmen von rund 160 Millionen Euro, wie Boris Maier, der Leiter des Fachbereichs Finanzen, bei der Einbringung des Haushaltes im Gemeinderat sagte. Und eine weitere gute Nachricht: Auch 2021 soll sich das Ergebnis wieder an die "vorpandemischen Regionen" annähern, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

> Wie ist die Ausgangslage? Die Ertragskraft der gewerblichen Wirtschaft wird in Walldorf maßgeblich von Deutschlands größtem IT-Unternehmen beeinflusst: "Die SAP hat für das dritte Quartal sehr gute Zahlen präsentiert. Der Vorstand ist sehr zufrieden und hat dementsprechend die Prognose für das laufende und auch für die folgenden Jahre deutlich angehoben", berichtete Maier. Das Cloud-Geschäft wachse immer schneller und habe deshalb zum verbesserten Ausblick für das Gesamtjahr geführt. "Das war über alle zentralen Finanzkennzahlen hinweg ein ausgezeichnetes Quartal, wir verzeichnen große kontinuierliche Fortschritte in der Transformation der SAP", zitierte Maier den Finanzvorstand des Unternehmens, Luka Mucic.

Das Thema Cloud-Geschäft sei auch wichtig für die Gewerbesteuer und den Heimatstandort des Softwareriesen. "Da sind wir sehr dankbar drum, dass wir hier ein Rechenzentrum der SAP vor Ort haben. Das sichert ein Stück weit auch die Gewerbesteuer für Walldorf", so Maier. Musste die SAP bei ihren Umsatzerlösen 2020 im dritten Quartal durch die Corona-Pandemie Rückgänge verzeichnen – auf 6,54 Milliarden Euro –, so liegen sie in diesem Jahr bei 6,85 Milliarden Euro und sind damit wieder gestiegen.

> Was heißt das für den Haushalt? "Bei der Gewerbesteuer wollen wir wieder auf die 160 Millionen Euro kommen", so Maier. Allerdings sei sie sehr schwankend, was eine exakte Festsetzung nahezu unmöglich mache. Aber die Schätzung sei gerechtfertigt. Grundlage dafür seien die Voranmeldungen, die für das Jahr 2022 zu erwarten sind. "Wir erwarten keine großen Steuerrückzahlungen und auch keine wirtschaftlichen Einbrüche", erklärte Maier.

Neben den 160 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen – 40 Millionen Euro mehr als im Vorjahr – soll Walldorf einen Anteil von 10,7 Millionen Euro an der Einkommenssteuer sowie einen Anteil von 10,5 Millionen Euro an der Umsatzsteuer bekommen. Hinzu kommen dann noch einmal Zinserträge von 2,9 Millionen Euro, Gebühren und Entgelte – beispielsweise für Abwasserbeseitigung – in Höhe von 4,7 Millionen Euro sowie Zuschüsse und Zuweisungen – zum Beispiel für die Schulsozialarbeit, die Sprachförderung und Zuweisungen für Kinderbetreuung – in Höhe von neun Millionen Euro. "Wir erwarten in diesem Bereich 810.000 Euro mehr als im letzten Jahr. So dass wir hier demnächst knapp an der zehn Millionen-Grenze kratzen werden. Je nachdem, wie sich das Land entscheidet, weiterhin Kinderbetreuungsplätze zu finanzieren." Durch die Auflösung einer Rückstellung für die Finanzausgleichsumlage werden noch einmal 81 Millionen Euro frei.

Den Erträgen stehen natürlich auch Aufwände gegenüber: Die Finanzausgleichsumlage wird für das kommende Haushaltsjahr rund 79,59 Millionen Euro betragen – ein Rekordhoch. Zusammen mit der Kreisumlage von rund 62,18 Millionen Euro und der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 21,12 Millionen Euro muss Walldorf so rund 163 Millionen Euro an Bund, Land und Kreis bezahlen – 15 Millionen Euro mehr als im letzten Jahr. Grund dafür sind die guten Steuerjahre 2019 und 2020.

Die Personalkosten schlagen mit einem Betrag von voraussichtlich 22,12 Millionen Euro zu Buche und sind damit im Vergleich zu 2021 noch einmal um 1,5 Millionen Euro gestiegen. Grund dafür sind aber nicht nur Tarifsteigerungen, sondern auch zusätzlich benötigtes Personal, das eingestellt werden muss. "Bei der Vereinsförderung werden wir etwas mehr Geld in die Hand nehmen als in den Vorjahren", sagte Maier im Gemeinderat. Eingeplant sind 356.000 Euro.

Im Ergebnishaushalt geht Maier von einem Gesamtergebnis von 58,82 Millionen Euro aus – mehr als im Ansatz für 2021. "Das ist dem geschuldet, dass wir bei der Gewerbesteuer wieder deutliche höhere Erwartungen haben als im Vorjahr", so der Leiter des Fachbereichs Finanzen. Auch die Liquidität wird sich positiv entwickeln: Die Verwaltung rechnet mit einem Liquiditätsüberschuss von 25,6 Millionen Euro.

> Für was wird Geld ausgegeben? "Wir haben relativ hohe Unterhaltungsmaßnahmen. Für die Gemeindestraßen sind 600.000 Euro vorgesehen, für Grün- und Parkanlagen 450.000 Euro und beim "Haus der Kinder" rund 100.000 Euro für Instandhaltungsmaßnahmen. "Unsere Gebäudestruktur muss erhalten werden und unser Bauamt legt sehr viel wert darauf, dass das zeitnah geschieht, um keinen Investitionsstau zu produzieren", so Maier.

"Bei den investiven Auszahlungen haben wir etwas weniger als im Vorjahr, nämlich 15,8 Millionen Euro", erklärte der Fachbereichsleiter. So wird die Stadt den Stadtwerken ein Darlehen in Höhe von fünf Millionen Euro gewähren, weitere 1,2 Millionen Euro sind geplante Zuschüsse, darunter auch für die Solarinitiative.

> Was sagt Bürgermeister Matthias Renschler? Für ihn ist es das erste Mal, dass er als Bürgermeister den Haushaltsplan der Verwaltung einbringt. Trotz Corona-Pandemie konnte Walldorf 2020 und 2021 sehr positiv abschließen: "Glücklicherweise mussten und werden wir keine finanziellen Einschränkungen erleiden", so Renschler. Allein das Ergebnis wird deutlich besser ausfallen, als bisher angenommen. Die Steuereinnahmen liegen schon jetzt mit rund 66 Prozent über dem Planansatz.

"Dennoch müssen wir stets auch an die Zukunft denken und behutsam mit den Finanzen umgehen", erklärt der Bürgermeister. Die Stadt könne künftige Investitionen aus dem Finanzpolster bestreiten. "Es geht Walldorf sehr gut und wir können froh sein, dass wir insbesondere aufgrund unserer gewerbesteuerzahlenden Unternehmen solche Finanzen vorweisen können", so Renschler. Dies dürfe aber nicht zu Übermut führen, denn Unterhaltungs- und Personalkosten seien nicht zu unterschätzen.

"Aufgrund der starken Finanzkraft sind wir im Jahr 2022 aber wieder in der Lage, alle unsere zahlreichen freiwilligen Förderprogramme, unser hervorragendes Dienstleistungsangebot sowie die hohe Qualität aller Angebote ungekürzt und damit vollständig aufrecht zu erhalten", verspricht das Stadtoberhaupt.

> Welche Projekte will Bürgermeister Matthias Renschler 2022 angehen? Walldorf wird im kommenden Jahr vor großen baulichen Herausforderungen stehen, kündigt der Bürgermeister an. An der Wieslocher Straße sollen zwei "große städtische Wohngebäude" entstehen, die Planungen laufen. Außerdem kündigt der Verwaltungschef an, mit den Fraktionen und der Feuerwehr noch einmal über den im Jahr 2019 beschlossenen Standort im dritten Bauabschnitt Walldorf-Süd sprechen zu wollen. Der gefundene Standort müsse – das zeigten ihm eine Vielzahl von Gesprächen – "nochmals überdacht werden". "Zu beachten ist dabei insbesondere, dass dieser inmitten des derzeit letzten möglichen Walldorfer Neubaugebietes für Wohnungsbau liegen würde. Es würden etliche Bauplätze entfallen, was sicherlich nicht besonders sinnhaltig wäre in Anbetracht der Gesamtgrundstückssituation in Walldorf", so der Bürgermeister.

Die Planungen für ein neues Pflegezentrum will Renschler ebenfalls 2022 angehen und hat dafür eine entsprechende Planungsrate vorgesehen. "Wir sind es den Walldorferinnen und Walldorfern schuldig, dass das neue Pflegezentrum zeitnah angegangen wird", so Renschler, der auf die wegfallenden Plätze im Astorstift verweist, die durch geänderte Vorgaben der Landesheimbauverordnung entstehen. "Auch die Neugestaltung unseres beliebten und so wertvollen Tierparks steht im kommenden Jahr an."

Doch nicht nur das Bauen soll eine herausragende Rolle spielen, auch der Klima-, Umwelt- und Naturschutz: In den Haushalt 2022 soll deshalb eine Million Euro nur für zusätzliche Klimaschutzprojekte eingestellt werden. Renschler will die Solaroffensive fortführen.