Von Timo Teufert

Walldorf. Wo wird die neue Wache der Freiwilligen Feuerwehr Walldorf gebaut? Diese Frage beschäftigt im Moment die Fraktionen im Gemeinderat, nachdem Bürgermeister Matthias Renschler in seiner Haushaltsrede Anfang November angekündigt hatte, noch einmal mit den Fraktionen und der Feuerwehr das Gespräch zu suchen, um einen geeigneten Standort für das neue Haus zu suchen. Im Dezember 2019 hatte der Gemeinderat nach erheblichen Diskussionen mit 13 zu fünf Stimmen für ein Gelände am westlichen Rand des dritten Abschnittes des Neubaugebietes Walldorf-Süd gestimmt. Doch so richtig glücklich schienen damals nicht alle Räte über die Entscheidung zu sein. Nachdem es jetzt offenbar neue Grundstücksoptionen gibt, könnte noch einmal Bewegung in die Standortfrage kommen.

Nach einer Vielzahl von Gesprächen und gehörten Stimmen aus der Bevölkerung sei er sich sicher, sagte Renschler in seiner Haushaltsrede, dass der im Jahr 2019 beschlossene Standort im dritten Bauabschnitt Walldorf-Süd nochmals überdacht werden müsse. "Zu beachten ist dabei insbesondere, dass dieser inmitten des derzeit letzten möglichen Walldorfer Neubaugebiets für Wohnungsbau liegen würde. Es würden etliche Bauplätze entfallen, was sicherlich nicht besonders sinnhaltig wäre in Anbetracht der Gesamtgrundstückssituation in Walldorf", so Renschler. Welche Alternativen Renschler im Auge hat, dazu hat er noch keine konkreten Angaben gemacht – auch nicht gegenüber den Fraktionen.

Für Mathias Pütz (CDU) kam Renschlers Aussage zum Feuerwehrhaus relativ überraschend, auch wenn sich ein entsprechendes Vorgehen in Gesprächen nach der Wahl schon abgezeichnet habe. Für die CDU ist klar: "Die Realisierung darf an einem neuen Standort nicht wesentlich länger dauern, als an dem 2019 ausgewählten", so Pütz. Außerdem müsse ein neues Areal die gleichen Kriterien erfüllen wie das Gelände in Walldorf-Süd, zu denen die CDU die Nähe zur Wohnstadt und zur Arbeitsstadt, aber auch die gute Erreichbarkeit für die Einsatzkräfte zählt. Bevor der alte Beschluss aufgehoben werde, müsse aber die Feuerwehr Stellung nehmen, der zeitliche Horizont für eine Realisierung dürfe sich nicht um Jahre verzögern und nicht andere Projekte blockieren, so die Maßgabe der Christdemokraten. 2019 hätte seine Fraktion eigentlich das Gewann Heckenpfütz favorisiert, dann aber dem Kompromiss in Walldorf-Süd zugestimmt: "Das war ein Bauchwehbeschluss, der aber auch einen gordischen Knoten durchschlagen hat", so Pütz.

Manfred Zuber (SPD) ist sehr erfreut über den Vorstoß von Bürgermeister Renschler: "Wir sind gespannt auf die Gespräche mit den ersten Vorschlägen", sagt der Fraktionsvorsitzende. Ein Feuerwehrhaus passe nicht in das letzte Wohngebiet, das man in Walldorf entwickeln könne, so Zuber. Wie 2019 sieht der SPD-Fraktionsvorsitzende Potenzial für das Feuerwehrhaus auf einer Fläche südlich des Friedhofs. Einen dortigen Standort hatte die Feuerwehr mit Verweis auf die schwierige Erreichbarkeit während des Berufsverkehrs immer als problematisch angesehen. Die SPD hatte deshalb eine Unterführung unter der B 291 ins Spiel gebracht. Zuber ist optimistisch, dass die Suche nach einem neuen Standort gelingen kann.

Bei den Grünen gibt es ebenfalls Zustimmung für Renschlers Pläne: "Wenn 15 bis 20 Bauplätze für das Feuerwehrhaus wegfallen, ist das schon problematisch", findet Wilfried Weisbrod. Für seine Fraktion sei ein solcher Solitärbau inmitten der Einfamilienhäuser auch nicht vorstellbar, deshalb habe seine Fraktion 2019 einen Ausbau am Altstandort favorisiert. Allerdings gab es wegen der Nähe zu Schule und Kindergarten Bedenken. "Aus städtebaulicher Sicht ist der einzig vernünftige Standort rund um die Tabakhalle am Friedhof", meint der Grünen-Fraktionsvorsitzende. Dort ließe sich eventuell auch gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz etwas machen. Allerdings hält Weisbrod – nachdem die Feuerwehr auf dem Reinhard/Klee-Gelände gegenüber dem heutigen Haus der Feuerwehr eine Interimshalle bekommen hat – den Neubau eines neuen Pflegeheims für wesentlich wichtiger. Dies müsse in einer Klausursitzung im Februar diskutiert werden. "Denn ich glaube nicht, dass die Verwaltung beide Projekte gleichzeitig stemmen kann", so Weisbrod.

Bei Renschlers ehemaliger FDP-Fraktion sieht man das Feuerwehrhaus ebenfalls nicht im Neubaugebiet: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass man gerne neben einem Feuerwehrhaus wohnen würde, das so stark beansprucht wird", sagt Günter Lukey. Schließlich müsste die Freiwillige Feuerwehr zu rund 150 bis 200 Einsätzen im Jahr ausrücken. Weil zudem Grundstücke wegfallen, habe seine Fraktion das Gewann Heckenpfütz präferiert, das sich westlich an das Neubaugebiet anschließt. "Der Standort im Heckenpfütz wäre auch für die Feuerwehr von der Zu- und Abfahrt ideal. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es dafür eine Mehrheit gibt", so Lukey. Er fordert, die Feuerwehr mit einzubinden und will den Wehrleuten "auf gar keinen Fall etwas aufoktroyieren". Lukey sagt aber auch: "Es gibt keinen idealen Standort. Es gibt bei allen Einschränkungen."

Das 1968 bezogene Haus der Feuerwehr bietet seit einigen Jahren den Freiwilligen und ihren Fahrzeugen zu wenig Platz. Schon vor der Amtszeit von Christiane Staab (2010-2021) war ein Neubau im Gespräch. Anfang 2018 wurde dann mit der Suche nach einem Alternativgelände begonnen. Weil in der Diskussion kein Standort eine Mehrheit bekam, fiel die Entscheidung im Dezember 2019 auf das Gelände in Walldorf-Süd.