Walldorf. (oé) Kerstin von Splényi ist ein wahrer Tausendsassa: Die 52-Jährige ist von Haus aus Diplom-Bauingenieurin, hatte aber schon immer auch eine ausgesprochen künstlerische Ader. Seit frühester Jugend hat die gebürtige Leipzigerin ein Faible für Literatur und schrieb auch selbst Gedichte und Prosa. Außerdem ist sie eine begeisterte Fotografin. Kerstin von Splényi schreibt seit fast 20 Jahren als Lokalreporterin für die Rhein-Neckar-Zeitung. Dies ist nur eines von zahlreichen Betätigungsfeldern der vielseitigen Wahl-Walldorferin, die "der Liebe wegen" in die Astorstadt kam (nach Stationen in Offenbach am Main und Wiesloch).

Neben ihrer hauptberuflichen Teilzeit-Beschäftigung als Bauingenieurin und ihrer Hobby-Tätigkeit als RNZ-Reporterin betreibt Kerstin von Splényi auch eine eigene, kleine PR-Agentur, in der sie die Außenauftritte kleinerer Unternehmen gestaltet - und die ihr zudem als "Kreativ-Basis" für eigene Projekte dient: beispielsweise für ihre Walldorf-Kalender, von denen inzwischen sechs erschienen sind, immer mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten: von "Walldorf bei Nacht" über die Spielplätze der Astorstadt ("Ich war erstaunt, dass Walldorf über 30 öffentliche Spielplätze hat") bis hin zur jüngsten Ausgabe mit künstlerisch verfremdeten Ansichten der Astorstadt. Mit 40 wollte sie "beruflich noch einmal etwas ganz anderes machen" und entschloss sich deshalb zu einem berufsbegleitenden Fernstudium in Heidelberg im Fach Public Relations. Die eigene Agentur ist die Frucht dieser Entscheidung.

Schreiben, Fotografieren und Gestalten - das steht auch im Mittelpunkt ihres jüngsten Projekts: der Mitarbeit im Magazin "Mondberge", dessen Redaktionsteam Kerstin von Splényi angehört. Im großen Format mit aufwendiger Optik und spektakulären Natur- und Tieraufnahmen will die Zeitschrift für Themen wie Umwelt-, Natur- und Artenschutz sensibilisieren - für Kerstin von Splényi und das gesamte Redaktions- und Herausgeberteam ein "Herzensanliegen", wie sie betont. Seinen Namen hat das Magazin vom Ruwenzori-Gebirge in Uganda, wo die letzten Berggorillas leben. Zwei der Herausgeber, Andreas Klotz und Michael Matschuck, sind von dieser Gebirgsregion und den vom Aussterben bedrohten Berggorillas so fasziniert, dass sie zu deren Schutz bereits 2008 das "Mondberge"-Projekt ins Leben riefen und 2016 das gleichnamige Magazin gründeten.

Und wie ist Kerstin von Splényi dazugestoßen? "Das ist eine längere Geschichte", schmunzelt sie. 2014 nahm sie an einer Fotoreise durch Indien teil und lernte dabei das "Mondberge"-Projekt und Andreas Klotz kennen. Als dann vor eineinhalb Jahren das neue Magazin startete, war sie von Anfang an mit im Boot. In den bisherigen vier Ausgaben (die jüngste erschien soeben am 20. April) war sie unter anderem mit einer Geschichte über die bedrohten Tiger in Indien oder eine Reisereportage über Costa Rica vertreten, dessen "fantastischer Artenreichtum" sie fasziniert hat. Zudem betreut sie eine Reihe über die inzwischen 17 Nationalparks Deutschlands, etwa über die Vorpommersche Boddenlandschaft oder den Hunsrück-Hochwald. Es müssen also nicht immer exotische Ziele sein. "Das Abenteuer kann auch direkt vor der Haustür beginnen", sagt sie.

Kerstin von Splényi zufolge will das Magazin natürlich "toll aussehen" (sie selbst empfindet immer wieder einen "Wow-Effekt", wenn sie das fertige Produkt in Händen hält) - aber eben nicht nur. Die Macher wollen ihren Worten zufolge auch eine Botschaft vermitteln, aber ohne erhobenen Zeigefinger: nämlich, dass wir alle "in einem Riesennetzwerk leben", in dem alles miteinander verknüpft ist. Verschwinden immer mehr Arten, dann funktioniert bald das gesamte System nicht mehr. ZDF-Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens (Terra-X) hat das ihrer Meinung nach bei ihrem Interview in der neuesten Mondberge-Ausgabe genau auf den Punkt gebracht. Erweitert wird das inhaltliche Konzept um Zukunftsthemen wie Elektromobilität oder Klimawandel. Nachhaltigkeit wird Kerstin von Splényi zufolge übrigens nicht nur im Inhalt des Magazins groß geschrieben, sondern auch bei dessen Herstellung: Verwendet werde beispielsweise nur Recyclingpapier, die Lackierungen seien biologisch abbaubar und ein Teil der Einnahmen fließe in ausgewählte Naturschutzprojekte, erzählt sie.

Natürlich ist es das Ziel, das neue Magazin in einem schwierigen Markt zu etablieren. Ohne viel Idealismus geht das nicht. "Des Geldes wegen macht das keiner von uns - ganz im Gegenteil", sagt die Journalistin. Alle Magazin-Macher haben noch einen Haupterwerb, die Arbeit an den "Mondbergen" muss quasi nebenher laufen, auch wenn das zeitlich fast nicht zu leisten ist. "Aber wir sind Optimisten", betont Kerstin von Splényi, "Und als solche sind wir überzeugt davon, mit guten Geschichten und ebensolchen Fotos die Menschen für unser Anliegen begeistern zu können. Frei nach dem Motto, dass man nur schützen kann, was man auch kennt."