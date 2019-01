Walldorf. (rö) "Der Zustand der Wälder hat sich weiter verschlechtert", sagte Walldorfs Revierförster Gunter Glasbrenner im Rückblick aufs Jahr 2018, vor allem das Absterben der Kiefern habe sich weiter "beschleunigt". Deshalb habe man "keinen einzigen Hieb" nach Plan durchgeführt, sondern sei mit der "zufälligen Nutzung", der Aufarbeitung dürrer, kranker oder schon abgestorbener Bäume, vollauf beschäftigt gewesen. Einzige Ausnahme war laut Glasbrenner ein Harvester-Einsatz zur Brennholzgewinnung. Der Bedarf an Brennholz habe eklatant zugenommen, sagte der Förster, man werde allerdings kaum in der Lage sein, jedes Jahr die von der Bevölkerung gewünschten 500 bis 600 Festmeter zur Verfügung zu stellen. Auch deshalb genehmigte der Gemeinderat zusammen mit dem Bewirtschaftungs- und Betriebsplan fürs Forstwirtschaftsjahr 2019 einen weiteren Harvester-Einsatz, der es dem Förster ermöglicht, "flexibel zu sein", um mit dem anfallenden Dürrholz "noch Erlöse zu erzielen".

Kein schöner Anblick: Revierförster Gunter Glasbrenner zeigt auf eine dürre Kiefer im Walldorfer Wald. Foto: Pfeifer

"Das große Absterben wird erst im Frühjahr beginnen", hatte Glasbrenner auch mit Blick auf die nähere Zukunft keine guten Nachrichten. "Da wird noch einiges auf uns zukommen", werde man kaum in der Lage sein, "alles zu ernten". So fallen im Schonwald "Reilinger Eck" 850 Festmeter Dürrholz an, im Distrikt "Dannhecker Wald" sind es sogar 1000 Festmeter. Neben der Holzernte beschäftigen sich der Förster und seine drei jungen Forstwirte auch mit Aufforstungen und Kulturpflege. Im Gewann "Schlangenwedel", der Ausgleichsmaßnahme für den Bau eines neuen Sportplatzes, werden auf zwei Hektar Fläche erneut 1000 Pflanzen nachgebessert, durch seltene und gefährdete Baum- und Straucharten will man den Bereich weiter aufwerten.

Während es 2017 aus finanzieller Sicht mit einem Defizit von nur 45.000 Euro das beste Ergebnis seit 26 Jahren gegeben hat, wird man laut Glasbrenner 2018 das geplante Defizit von 97.000 Euro wohl überschreiten. Der Grund liegt nach seinen Worten vor allem in den erheblichen Verkehrssicherungsmaßnahmen mit eklatant hohen Kosten, die man wegen der dramatischen Zuspitzung der Waldschäden durchführen musste. Da sich 2019 die negative Entwicklung wohl fortsetzen wird, geht der Forst von einem auf 106.000 Euro steigenden Defizit aus.

Neben dem Betriebsplan stand auch die neue Forsteinrichtung für die Jahre 2019 bis 2028 auf der Tagesordnung, die Forstbezirksleiter Sebastian Eick dem Gemeinderat vorstellte, der sie ebenfalls einstimmig beschloss. Mit der Forsteinrichtung wird der Zustand des Waldes erfasst, der Vollzug der vergangenen zehn Jahre überprüft und der Betrieb in den kommenden zehn Jahren geplant. Für die drei Walddistrikte wurden unterschiedliche Ziele formuliert: Im Hochholz liegt der Schwerpunkt des Alt- und Totholzkonzepts, es wird aber auch für die Erholung und Waldpädagogik genutzt. Im Schonwald "Reilinger Eck" soll weiter klassische Kiefernwirtschaft betrieben werden, man nimmt Rücksicht auf seltene und geschützte Arten, pflegt Biotope und führt auch das Projekt Waldweide fort. Der Dannhecker Wald schließlich gilt als stadtnaher Erholungswald. Im östlichen Bereich, auf dem Maulbeerbuckel, wurde im Rahmen des Projekts "Lebensader Oberrhein" ein Sandrasenbiotop geschaffen - wenn die Fördermittel auslaufen, wird die Stadt Walldorf die Kosten für die künftige Pflege tragen.

"Ich sehe in den nächsten zehn Jahren einige Fragzeichen", zeigte sich Eick zwar mit der Forsteinrichtung selbst zufrieden, sprach aber auch einige kritische Punkte an. Dazu zählt, dass der Holzvorrat in den Walldorfer Wäldern abgenommen hat, "das Absterben konnte durch die Verjüngung nicht ausgeglichen werden". So habe man einerseits in der Jungbestandspflege die gesetzten Ziele nicht erreicht, durch die zunehmende Trockenheit seien die Pflanzen "nicht so gewachsen wie geplant" - der Vollzug liegt nur bei 59 Prozent. Auf der anderen Seite sei der Holzeinschlag in der vergangenen Forsteinrichtung höher als geplant ausgefallen, das sei "weitestgehend den Zwangsnutzungen geschuldet". In der neuen Einrichtung plant man mit 2400 Festmetern im Jahr, schon jetzt wagt der Forstbezirksleiter aber "die Prognose, dass wir im Vollzug darüber liegen".

Im Gegenzug soll die Verjüngung forciert werden und ist auf einer Fläche von 32,4 Hektar geplant. Der Anteil der Kiefern ist auf unter 40 Prozent zurückgegangen "und dieser Trend wird auch weitergehen", sagte Eick. Ein Ziel sei deshalb, den Eichenanteil zu erhöhen, "das ist die klimastabilste Art".

Lob und Dank für die Arbeit des Forstes äußerten für die Fraktionen Dr. Gerhard Baldes (CDU), Dr. Andrea Schröder-Ritzrau (SPD) , Hans Wölz (Grüne) und Günter Lukey (FDP), auch Bürgermeisterin Christiane Staab konnte sich "dem Dank nur anschließen". Das galt dann auch umgekehrt, bedankte sich doch Förster Glasbrenner bei Stadt und Gemeinderat dafür, "dass wir stets wohlwollend begleitet werden".