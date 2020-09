Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Zur Einstimmung auf den Apfeltag, der am 12. September den Auftakt der Fairen Woche in Walldorf markiert, begrüßte Bernhard Gröner apfelbegeisterte Zuhörer im großen Foyer der Astoria-Halle. Der Abteilungsleiter der Walldorfer Werbegemeinschaft und Ideengeber des Apfeltages zeigte sich hocherfreut, den Vorsitzenden des Arbeitskreises Heimat, Natur und Umwelt Bad Schönborn (AHNU), Erwin Holzer, zu einem informativen und kurzweiligen Vortrag begrüßen zu können.

"An apple a day keeps the doctor away" – mit diesem Sprichwort ("ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern") eröffnete der Pomologe den Abend. Der Apfel sei eine ganz besondere Frucht, da er eine der vitalstoffreichsten Obstarten sei. Nicht umsonst gelte der Apfel, so Holzer in seinem Vortrag "Apfel und Wellness – wie alte Apfelsorten die Gesundheit stärken", als die Hausapotheke schlechthin. Er sorge für guten Schlaf, gute Verdauung und stärke das Herz. Nicht zuletzt sei das Kernobst ein geeignetes Diätinstrument. In jedem Fall aber sollte man die Frucht samt Schale verzehren, denn dort sitzen die wichtigsten Vitalstoffe.

Eindringlich betonte er, dass Apfel jedoch nicht gleich Apfel sei und nicht jeder Apfelprodukte vertrage. Zurzeit leiden etwa vier Millionen Deutsche an einer Apfelallergie; die Tendenz sei steigend. Sollte die Zahl der Apfelallergiker weiterhin in gleicher Weise steigen, rechnete Holzer vor, werde im Jahr 2050 jeder fünfte keine Äpfel mehr essen können. Der studierte Chemiker erklärte, dass die Apfelallergie von Eiweißen ausgelöst werde, die den Auslösern bei Baumpollenallergien ähnlich seien. Daher komme es häufig zu Kreuzallergien. Da Eiweiße bei Hitze jedoch zerstört werden, können Allergiker zumindest erhitzte Apfelprodukte genießen.

Wissenschaftliche Untersuchungen hätten ergeben, dass Allergiker vor allem auf die gängigen Supermarkt-Sorten reagierten. Holzer begründete das mit den weggezüchteten Polyphenolen, von denen bis zu 1000 in einem Apfel im Mikrogrammbereich vorkommen können, und die mit ihrer antioxidativen Wirkung als gesundheitsfördernd gelten. "Sie reagieren bei Kontakt mit der Umgebungsluft und machen einen angeschnittenen Apfel schnell braun und das gefällt der Mehrheit der Verbraucher nicht", erklärte Holzer, warum sie weggezüchtet wurden.

Doch eine echte Überraschung hatte Holzer für alle Allergiegeplagten dann doch: Nach Studien des BUND Lemgo, der Berliner Charité sowie verschiedener anderer Institute könne der regelmäßige Verzehr bestimmter alter Apfelsorten Allergiker resistenter machen. Teilweise verschwinden die Allergien sogar ganz. Selbst Heuschnupfensymptome könnten durch alte Sorten wie Alkmene, Berlepsch oder Gewürzluike reduziert werden.

Dank der 250 traditionellen Obstsorten, die der AHNU in seinem Obst-Gen-Garten zusammengetragen hat, konnte Holzer zahlreiche alte Sorten in Bild und Eigenschaften vorstellen. Ob Ananasrenette als kleiner Apfel für den Garten, der einer Weihnachtsbaumkugel ähnliche Danziger Kantapfel, die typische Streuobstwiesensorte Goldparmäne oder das Saftwunder Winterprinzenapfel – jede hat seine Vorzüge und Einsatzgebiete. Mit Tipps zur Lagerung und Verarbeitung rundete der Pomologe den Abend ab. Eine abgedeckte Obstkiste in der Garage reiche schon aus, so Holzer, um lange die "Vitalstoffbombe Apfel" genießen zu können. Lediglich bei extremen Frösten sei Vorsicht geboten und die Kiste sollte dann in einen unbeheizten Keller verfrachtet werden. Für die Hobby-Destillateure unter den Zuhörern hatte Holzer noch den Tipp: die Äpfel nicht sofort nach der Ernte zu vermaischen, sondern sie erst in Abhängigkeit von der Sorte einige Zeit zu lagern, damit sich mehr Zucker bilden könne. Die daraus resultierenden höheren Öchslewerte ergeben nach seiner Erfahrung ein schmackhafteres Destillat.

Am Ende der Veranstaltung wartete noch eine kleine Überraschung auf die Anwesenden. Holzer hatte zahlreiche alte Apfelsorten in Form von Schauexemplaren mitgebracht. Es wurde daran gerochen und einige konnten auch verkostet werden. "Da kommen die Erinnerungen an unbeschwerte Kindertage zurück," sagte ein Gast. Dass man aus Äpfeln auch Hochprozentiges brennen kann, bewies der nach Holzers Aussage wahrscheinlich weltweit erste Schaffelder-Apfel-Brand, der wohl eher das Interesse der männlichen Besucher weckte. Die Damen hingegen tauschten abschließend noch Familienrezepte für Apfelmus und -marmeladen aus. Alle zusammen verabredeten sich zu einem erneuten Treffen am Apfeltag, an dem rund 800 städtische Apfelbäume auf fleißige Pflücker warten.