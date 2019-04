Walldorf. (rö) Die Stadt Walldorf wird das Kunstwerk "Anette Aussicht" von Birgit Feil kaufen, das im vergangenen Jahr beim Kunstpreis den dritten Platz belegt hatte. Das hatte die FDP-Fraktion beantragt und wurde bei zwei Enthaltungen von Uwe Lindner (CDU) und Horst Dobhan (Grüne) beschlossen.

Standort für das Kunstwerk wird der "Kasernenhof" am Astor-Stift sein, wo "Anette Aussicht" bereits während des Kunstpreises zu bewundern war. Dieses Original bot die Künstlerin der Stadt für 4000 Euro an. Sie wies aber darauf hin, dass es auch eine neuere Version "mit besonders haltbaren und witterungsbeständigen Stahlstühlen" gibt, die jetzt von der Stadt für 5500 Euro erworben wird.

Günter Lukey erinnerte für die FDP daran, dass man schon bei den früheren Kunstpreisen 2005 und 2013 Werke angekauft habe, die jetzt vor den Kirchen stehen und "das Stadtbild bereichern". Darin sah er auch "einen kleinen Beitrag zur Unterstützung freischaffender Künstler". Lukey sagte über "Anette Aussicht", eine Frau auf einem Stuhl, die dazu einlädt, sich ihr gegenüberzusetzen, scherzhaft: Hier könnten sich Männer hinsetzen "und sich erklären, ohne unterbrochen zu werden".

Für die Mehrheit der CDU stimmte Christian Winnes zu, die neuere Arbeit zu kaufen. Seiner Fraktion gehe es um ein weiteres "nachhaltiges Zeichen für den Kunstpreis", nachdem der Baumstamm vor dem Rathaus der Stadt bereits vom Künstler Wolfgang Folmer geschenkt worden sei. Lorenz Kachler (SPD) stellte im Dialekt originell ein amüsantes Gespräch zweier Walldorfer über das Kunstwerk nach. Deren Fazit: "Eigendlich isch des was ganz B’sunneres." Das sei das Schöne an der Kunst, so Kachler: "Jeder darf sie so sehen, wie er es für richtig hält."

Horst Dobhan sagte als einzig anwesender Vertreter der Grünen-Fraktion in der Sitzung, man sei zwar ebenfalls für den Ankauf eines beim Kunstpreis vertretenen Werks, wolle aber selbst auswählen und schon gar nicht das Kunstwerk kaufen, "dass die FDP vorgeschlagen hat".