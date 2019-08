Waghäusel. (pol/rl) Tödlich verletzt wurde ein 50-jähriger Auto-Fahrer auf der Landesstraße L560 am Samstagnachmittag. Gegen 13.55 Uhr war der Fahrer aus dem Raum Heidelberg auf der L560 in Richtung Mannheim unterwegs. Bei Oberhausen überholte er einen Wagen vor ihm und wechselte dazu auf die Gegenfahrbahn.

Der 55-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Sattelzuges versuchte den Überholenden noch per Lichthupe zu warnen und bremste. Im letzten Moment versuchte der Auto-Fahrer noch auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, was jedoch nicht mehr gelang. Sein Wagen touchierte mit der Fahrerseite den Lastwagen, wurde seitlich abgelenkt und schleuderte in den Grünstreifen.

Der 50-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Sattelzug-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand rund 100.000 Euro Sachschaden. Die L560 wurde für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis 19.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.